TFF’den devrim niteliğinde karar: Yeni VAR uygulaması bu hafta başlıyor…

Türkiye Futbol Federasyonu, devrim niteliğinde yeni bir karar daha aldı. Daha öncesinde sezonun ikinci yarısında yarı otomatik ofsayt sistemini getirmişti. Şimdi ise VAR kayıtlarının açıklanacağı paylaşıldı.

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TFF, VAR KAYITLARINI AÇIKLAYACAK

Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor.

Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

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HAKEMİN İZLEDİĞİ POZİSYONLAR PAYLAŞILACAK

On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.

Trendyol Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacak.

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