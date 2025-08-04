TFF'den amatör spor kulüplerine darbe! Can çekişen kulüplerden liglere katılım payı alacak

Zor şartlarda kendi çabaları ile üst liglere ve takımlara futbolcu yetiştiren amatör spor kulüplerine TFF'nin yardım etmesi gerekirken, skandal bir karla 2. Amatör Lig için 75 bin TL, 1. Amatör Lig için 150 bin TL, Süper amatör Lig için 300 bin TL, BAL Ligi için 500 bin TL ve kadın amatör futbol Ligi için 250 bin TL katılım bedeli talep edeceği belirtiliyor.

"TFF AMATÖR SPOR KULÜPLERİN KAPANMASINI Mİ İSTİYOR?"

TFF 'nin bu skandal kararına amatör spor kulüpleri büyük tepki göstererek “TFF biz amatör kulüplere yardım etmesi gerekirken ekonomik zorluklardan dolayı kapanma aşamasına gelen amatör spor kulüplerine büyük bir ceza vererek kapatılmasını mı istiyor? Türk futboluna büyük hizmet eden, üst liglere ve takımlara futbolcu yetiştiren biz amatör kulüplere büyük bir haksızlık edilmektedir. Bu skandal karar uygulamaya koyulursa bütün amatör spor kulüplerin kapısına kilit vurulur" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

"BU KARAR ALINIRSA LİG'LERE KATILMAYIZ"

Amatör spor külüpleri TFF den katılım değil daha çok yardım bekleyerek bu skandal karardan biran önce dönülmesini bekleyerek aksi taktirde liglere katılmayacaklarını belirtiler.