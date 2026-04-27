Olay derbi sonrası Tedesco'dan dikkat çeken sözler: Samandıra’da casus mu var?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, olaylı geçen derbi sonrasında yaptığı açıklama dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, derbi yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada Samandıra’daki antrenmanların dışarıdan izlenebildiğini belirterek taktiklerinin çözüldüğünü öne sürdü.

Galatasaray’a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco’nun maç sonrası açıklamaları gündeme damga vurdu. İtalyan teknik adam, Samandıra’daki çalışma ortamına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

“RAKİPLER NE YAPACAĞIMIZI BİLİYOR”

Karşılaşmanın ardından konuşan Tedesco, takımın taktiksel anlamda rakipler tarafından kolay çözüldüğünü savundu. Deneyimli çalıştırıcı, “Tesislerimizde idmanlarımızı herkes görüyor. Bu sezon oynadığımız 6-7 maçta rakipler tamamen ne yapmak istediğimizi biliyordu. Kimseyi şaşırtamıyoruz” dedi.

“KAPALI TESİS OLMASINI İSTERDİM”

Samandıra’daki antrenman ortamına değinen Tedesco, daha izole bir çalışma düzenine ihtiyaç duyduklarını vurguladı. “Samandıra’nın kapalı bir tesis olması beni mutlu ederdi. Herhangi bir daire kiralayıp antrenmanlarımızı izleyebilirler” sözleriyle dikkat çeken bir imada bulundu.

“KİMSEYİ SUÇLAMIYORUM AMA…”

Açıklamasında doğrudan kimseyi hedef almadığını belirten Tedesco, mevcut durumun performansı olumsuz etkilediğini ifade etti. İtalyan teknik adam, sezon sonunda yapılacak planlamaya işaret ederek, “Yüksek performans oluşturacak bir atmosfere ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Gülistan Doku soruşturmasında son dakika: Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Trump'tan saldırı sonrası İran açıklaması: Ellerine fırsat geçse...

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Artan fiyatlar sonrası iki üründe vergi sıfırlandı