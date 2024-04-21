Teknoloji savaşı sürüyor: Çin, iPhone’larda WhatsApp ve Threads’i yasakladı…

Apple, Çin hükümetinin talebi üzerine Çin'deki uygulama mağazasından yasakalama yaptı. Şirket, Çin hükümetinin 'ulusal güvenlik' nedenleriyle Meta'ya ait iki uygulamayı kaldırmasını emrettiğini söyledi.

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Teknoloji savaşı sürüyor: Çin, iPhone’larda WhatsApp ve Threads’i yasakladı…

Apple, Çin hükümetinin "ulusal güvenlik" nedenleriyle çıkarmasını istediği WhatsApp ve Threads'i Çin App Store'dan kaldırdı.

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Apple, her ikisi de Facebook'un sahibi olan Meta'ya ait iki uygulamayı, Çin'in son derece kısıtlı internet ve çevrimiçi içeriğini düzenleyen ve sansürleyen Çin Siber Uzay İdaresi'nin talimatı altında geri çektiğini doğruladı.

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ÇİN’DE TEKNOLOJİ SAVAŞI SÜRÜYOR

Apple, Reuters'e e-postayla gönderilen bir açıklamada, “Çin Siber Uzay Yönetimi, ulusal güvenlik endişelerine dayanarak bu uygulamaların Çin vitrininden kaldırılmasını emretti” dedi.

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Çin'in Büyük Güvenlik Duvarı, WhatsApp da dahil olmak üzere çok sayıda yabancı uygulamanın ve web sitesinin yurt içinde erişilmesini veya kullanılmasını engelliyor. Ancak bireyler genellikle VPN'leri kullanarak engelleri atlayabilir.

Çin'deki Apple kullanıcıları, Çin dışında ayarlanmış iCloud hesapları varsa WhatsApp ve Threads'i indirebilirler.

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Çin'in iktidardaki Komünist partisi, sosyal medyadaki hassas konuların kapsamlı bir şekilde sansürü ve iletişimin izlenmesi ile ülkedeki internet kullanımı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmaya devam ediyor. Çocukların çevrimiçi harcadıkları süreyi azaltmak için tasarlanmış politikalar önerdi.

WhatsApp ve Threads'in kaldırılması, Çinli ByteDance şirketini TikTok'u ABD pazarından yasaklanmasıyla karşı karşıya kalmaya zorlayacak bir yasa tasarısı üzerinde ABD yasama oylamasından önce geldi.

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