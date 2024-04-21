Bitcoin için tarih verildi! Zirveye çıkış için geri sayım

Bitcoin piyasası, 20 Nisan'da yaklaşık dört yıl arayla gerçekleşecek olan "blok ödülü yarılanması" etkinliğine odaklanmaya başladı. Bu olay, Bitcoin ağının her 210 bin bloğunda bir kez, madencilere verilen Bitcoin miktarının yarısına indirilmesi sürecini temsil ediyor.

Bitcoin'in Gelecekteki Büyük Değişimi

20 Nisan, Bitcoin madencilik sektöründe önemli değişiklikler getirecek. Bu tarihte, Bitcoin ağının ödül yarılanması, madencilerin her blok için elde ettikleri Bitcoin miktarının yarısına inmesini sağlayacaktır.

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Bitcoin, "iş ispatı" mantığıyla çalışır. Bu sistemde madenciler, karmaşık hesaplamalar yaparak ağa yeni bloklar ekler ve bunun için ödül alırlar.

Bitcoin'de ilk ödül yarılanması 2012'de başladı ve her dört yılda bir gerçekleşti. Başlangıçta her blok için 50 Bitcoin veriliyordu, ancak 2020'de bu miktar 6,25 Bitcoin'e düştü.