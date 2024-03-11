Tarık Balyalı Kırşehirliler derneğini ziyaret ederek projelerini anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde, Pendik’te seçim çalışmaları kapsamında önemli bir buluşma gerçekleştirdi.

BALYALI, PROJELERİNİ MAHALLELERİ BİR BİR DOLAŞARAK ANLATIYOR

Kırşehirli vatandaşları ziyaret eden Tarık Balyalı, Kırşehir Akçakent Kilimli Köyü Derneği'ne misafir olarak katıldı. Dernek merkezinde başkan ve yöneticiler tarafından karşılanan Balyalı, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Pendik için hazırladığımız projelerimizi anlattık. Misafirperverlikleri ve nezaketleri için çok teşekkür ediyorum. Pendik'te adeta Anadolu'nun sıcaklığını ve birlikteliğini yaşatıyorlar. Biz göreve geldiğimizde derneklerimizi destekleyecek ve daha işlevsel hale getireceğiz." şeklinde konuştu.

BALYALI DAVET EDİLEN HER ETKİNLİĞE KATILIYOR

Pendik'in mahallelerini ve bölgelerini ziyaret eden Balyalı, mahalle ziyaretleri, sivil toplum kuruluşu ziyaretleri, muhtar ve ev ziyaretlerine büyük önem veriyor. Davet edildiği her etkinliğe katılan Balyalı, Pendik için hazırladığı projeleri detaylarıyla anlatıyor ve halkın nabzını tutuyor.