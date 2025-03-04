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Tarihi kavganın faturası ağır oldu! Donald Trump'tan Rusya, Ukrayna savaşının seyrini değiştiren karar

Dünya tarihinde görülmemiş diplomatik krize dönüşen Beyaz Saray'daki Trump ve Zelenski arasındaki tarihe geçen kavga sonrası Trump, Rusya, Ukrayna savaşının seyrini değiştiren kararı açıkladı.

Tarihi kavganın faturası ağır oldu! Donald Trump'tan Rusya, Ukrayna savaşının seyrini değiştiren karar
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Dünyada eş benzeri görülmeyen devletler arası protokol kurallarını alt üst eden Beyaz saraydaki Trum ile Zelenki arasındaki kameralar önünde kavganın tartışmaları devam ediyor.

ABD'DEN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin tüm dünyada gündem olan tarihi kavga Ukrayna'ya pahalıya patladı.

BEYAZ SARAY: SÜREÇ TAKİP EDİLECEK

ABD, Trump'ın talimatıyla Ukrayna'ya sağlanan tüm askeri yardımları durdurma kararı aldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu kararın Ukrayna'ya yardımların tamamen bitirme anlamına gelmediğini, sürecin izleneceği belirtildi.

KAVGANIN FATURASI AĞIR OLDU

Beyaz Saray yetkilisi, ABD'nin Ukrayna'ya silah satışını durdurmasının ve stok sevkiyatını askıya alma planının, Kiev yönetiminin Rus ordusuna karşı verdiği mücadelede "savaşma kabiliyetini tehdit ettiğini" ifade etti.

KAMERALAR ÖNÜNDE TARTIŞMIŞLARDI

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 28 Şubat'ta Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşmede kameralar önünde tartışmış, Zelenskiy, Beyaz Saray'ı terk etmişti. ABD ve Ukrayna arasında imzalanması beklenen değerli madenler anlaşması da imzalanmamıştı.

ABD Beyaz Saray'da dünyada görülmemiş skandal yaşandı! Zelenskiy ile Tramp basın önünde bir birine girdiABD Beyaz Saray'da dünyada görülmemiş skandal yaşandı! Zelenskiy ile Tramp basın önünde bir birine girdi

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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