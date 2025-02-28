ABD Beyaz Saray'da dünyada görülmemiş skandal yaşandı! Zelenskiy ile Tramp basın önünde bir birine girdi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Beyaz Saray’da ağırlama esnasında dünya tarihinde görülmemiş bir olay yaşanarak iki lider basın önünde resmen bir birleri ile kava etti.

"NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ANLAŞMASINI İMZALAYACAĞIZ"

Trump, "Bugün nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız. Ukrayna ile yapacağımız bu anlaşma çok adil bir anlaşma ve ABD'nin büyük bir taahhüdü olacak." açıklamasında bulundu.

"ABD'NİN NE YAPMAYA HAZIR OLDUĞUNU GÖRMEK İSTİYORUM"

Zelenskiy ise "Bu anlaşmanın Ukrayna için ileriye dönük bir adım olmasını umuyoruz. Bugün Başkan Trump ile, ABD'nin ne yapmaya hazır olduğunu görüşmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZE SAYGISIZLIK EDİYORSUNUZ"

Trump ile Zelenskiy arasında Beyaz Saray'daki görüşmede tansiyon artarken, Trump, "Kart oynamıyoruz" diye cevap veren Zelenskiy'e "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. İyi bir pozisyonda değilsin. 3. Dünya Savaşı'yla resmen kumar oynuyorsun. Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum." dedi.

"BİZ OLMADAN KARTLARINIZ YOK"

Zelenskiy'i tehdit eden Trump, "Obama size çarşaf verdi. Ben size tüm tankları yok etmeniz için Javelin'leri verdim. Daha minnettar olmalısınız çünkü size söyleyeyim, kartlarınız yok. Bizimle kartlarınız var. Ama biz olmadan kartlarınız yok." sözlerini kullandı.

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Toplantı, Zelenskiy'nin nadir toprak mineralleri önerisini reddetmesi ve Ukrayna'nın Rusya ile yapılacak herhangi bir barış görüşmesine dahil edilmesi konusunda ısrar etmesi nedeniyle Trump'ın öfkesini çekmesinin ardından gerçekleşti. Görüşme, dünyanın gözü önünde hararetli bir tartışmaya dönüştü.

TOPLANTI İPTAL EDİLDİ, ZELENSKİ BEYAZ SARAY'DAN AYRILDI

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edildi, Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı.