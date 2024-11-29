Taksilerde zorunlu dönem başlıyor! Artık kamera ve acil buton zorunlu olacak

Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, taksi ve taksi dolmuş cinsi taşıtlar için acil durum butonu ve kamera sistemi zorunlu hale getirildi.

Yönetmeliğe göre, taksi ve dolmuşlara takılacak bu teçhizatlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurum veya kuruluşlarca düzenlenecek belgelerle araç tescil kayıtlarına işlenecek. Denetim sırasında ibraz edilmek üzere bu belgelerin bir suretinin araçta bulundurulması gerekecek. Teçhizatların düzenli aralıklarla kontrol edilerek çalışırlığının sağlanması zorunlu kılınırken, kameraların en az bir ay süreyle kayıt yapması şartı getirildi.

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Okul Servis Araçlarına Yeni Şartlar

Aynı düzenleme kapsamında, Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde de önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre:

D sınıfı sürücü belgesine sahip şoförler için en az iki yıllık,

D1 sınıfı sürücü belgesine sahip şoförler için ise en az beş yıllık sürücü deneyimi şartı aranacak.

Bununla birlikte, okul servis şoförlerinin her yıl aile hekiminden "okul servis şoförlüğüne uygunluk raporu" alması zorunlu olacak.

Bu düzenlemelerle hem taksi hem de servis araçlarında güvenlik ve hizmet standartlarının artırılması hedefleniyor.