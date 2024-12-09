Suriye'nin yeni Başbakanı Muhammed El Beşir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, sunni mi alevi mi dir?

Suriye'de muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimine son vererek ülke yönetimini ele geçirmesinden sonra ülkenin geçici başbakanı kimin olacağı merak ediliyordu. Al Jazeera'nın haberine göre İdlib kökenli Muhammed El Beşir, hükümeti kurmak üzere görevlendirildi.

Bu karar, iktidarın devrine ilişkin düzenlemeleri belirlemek ve Suriye'nin kaosa sürüklenmesini önlemek amacıyla silahlı muhaliflerin operasyon komutanı Ahmed El Şaraa, El Beşir ve hükümeti yönetmekle görevlendirilen rejimin eski başbakanı Muhammed El Celali arasında yapılan toplantının ardından alındı.

Kabineyi oluşturacak isimlerin kimler olacağı merak konusu olmaya devam ederken Beşir'in mesleği ve kökeni dikkat çekti.

MUHAMMED EL BEŞİR KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Beşir, İdlib kökenli bir Suriyeli. 1983'te İdlib'de doğan El Beşir, öğrenimini Halep Üniversitesi'nde gördü.

El Beşir, 2007 yılında bu üniversiteden elektrik ve elektronik mühendisliği alanında lisans mezuniyeti yaşadı.

Beşir, daha sonra İdlib Üniversitesi'nden 2021'de hukuk alanında lisans derecesi yaptı.

Daha önce dernekler işleri müdürü olarak görev yapan ve daha sonra 2022'de İdlib'deki Suriye Kurtuluş Hükümeti'nde kalkınma ve insani işler bakanı olarak görev alan Beşir'in kabinesi merakla bekleniyor.

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