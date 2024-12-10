Suriyeliler geri dönmeye başladı, esnaf ne yapacağını şaşırdı! ''Yabancılar gitsin dediniz, gittiler. Şimdi 2 kişiyle iş yapıyoruz''

Suriyelilerin ülkelerine dönmesi Türkiye'yi nasıl etkileyeceği merak edilirken dönüşlerin başlamasından sonra esnaftan serzenişler gelmeye başladı.

"YABANCILAR GİTSİN DEDİNİZ ŞİMDİ ŞİMDİ İKİ KİŞİYLE İŞ YAPIYORUZ"

İstanbul'da konuşan tekstil esnafı, "Yabancılar gitsin dediniz, gittiler. Şimdi 2 kişiyle iş yapıyoruz. 5 yabancı çalışanım gitti, ben kime ne dikeceğim? Tekstil bitti" diyerek yaşadıkları sıkıntıya dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Suriye'ye dönüşlerle ilgili konuşan Bakan Yerlikaya, "2024 yılında ortalama aylık 11 bin civarında gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler oluyordu. Günlük 300-350 civarında dönüş vardı. Bu gün bir hareketlilik başladı. Bu sayı 1,5 - 2 katına çıktı öğlene kadar." ifadelerini kullandı.

ARA ELEMAN VE VASIFSIZ ELEMAN SIKINTISININ ARTMASI BEKLENİYOR

Suriye’deki yeniden yapılanmanın Türkiye iç piyasasındaki en büyük etkisinin iş gücü tarafında olması bekleniyor. Ara ve vasıfsız eleman olarak çalışan Suriyelilerin geri dönmesiyle birlikte özellikle emek yoğun sektörlerde eleman sıkıntısının artacağı düşünülüyor.

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"BEN KİME NE DİKECEĞİM"

Suriyelilerin ülkesine dönmeye başlaması İstanbullu bir esnafı isyan ettirdi. İstanbul'da konuşan tekstil esnafı, "Yabancılar gitsin dediniz, gittiler. Şimdi 2 kişiyle iş yapıyoruz. 5 yabancı çalışanım gitti, ben kime ne dikeceğim? Tekstil bitti" diyerek yaşadıkları sıkıntıya dikkat çekti.