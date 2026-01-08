  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: Şiddetli yağmur fırtına geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: Şiddetli yağmur fırtına geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?

Yayınlanma:
Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: Şiddetli yağmur fırtına geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin bazı bölgelerinde şiddetli yağmur ve fırtına etkili olacak, peki bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: Şiddetli yağmur fırtına geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 1 112

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Marmara’nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz çevreleri ile Konya’nın güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: Şiddetli yağmur fırtına geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 2 212

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara’nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz çevreleri ile Konya’nın güney ve batısında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına ( 50-70 km/saat, yüksekler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: Şiddetli yağmur fırtına geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 3 312

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: Şiddetli yağmur fırtına geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 4 412

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

BURSA °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: Şiddetli yağmur fırtına geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 5 512

EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sağanak ve kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: Şiddetli yağmur fırtına geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 6 612

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Batı Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: Şiddetli yağmur fırtına geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 7 712

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Sivas çevreleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerininin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya'nın güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karlakarışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karlakarışık yağmur ve hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 15°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, güney kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: Şiddetli yağmur fırtına geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 8 812

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve zamanla yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: Şiddetli yağmur fırtına geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 9 912

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

RİZE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: Şiddetli yağmur fırtına geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 10 1012

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

KARS °C, 1°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

MALATYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: Şiddetli yağmur fırtına geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 11 1112

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 3°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 1°C
Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu

MARDİN °C, 15°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: Şiddetli yağmur fırtına geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 12 1212

DENİZLERDE HAVA
Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına; Doğu Akdeniz, Karadeniz'de fırtına; Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusu 4 ila 6, sabah saatlerinden itibaren batısı zamanla geneli 6 ila 8, akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Sinop-Bafra arası öğle saatlerine kadar 6 ila 8, Giresun kıyıları öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 6 ila 8 yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 7 ila 9; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5 m, yer yer 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 yer yer 9; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı yer yer 6, doğusunun güneyi doğu ve güneydoğudan 5 ila 7, batısı akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 5 ila 7, gece doğu kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, batısı 2,5 ila 3,5 m yer yer 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

HABERE YORUM KAT