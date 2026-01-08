Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: Şiddetli yağmur fırtına geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına; Doğu Akdeniz, Karadeniz'de fırtına; Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusu 4 ila 6, sabah saatlerinden itibaren batısı zamanla geneli 6 ila 8, akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Sinop-Bafra arası öğle saatlerine kadar 6 ila 8, Giresun kıyıları öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 6 ila 8 yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 7 ila 9; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5 m, yer yer 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 yer yer 9; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı yer yer 6, doğusunun güneyi doğu ve güneydoğudan 5 ila 7, batısı akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 5 ila 7, gece doğu kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, batısı 2,5 ila 3,5 m yer yer 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.