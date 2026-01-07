Suriye ordusu Halep'e tanklarla girdi: Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı bomba yağdırıyor!

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ordunun, Halep'te terör örgütü PKK/ YPG'nin saldırılarına karşı sınırlı bir askeri operasyon başlattığını duyurdu.

Suriye, son günlerde sık sık sivil halka ve askeri noktalara saldırı düzenleyen YPG'ye silme operasyonu başlattı. Ordunun terör örgütüne verdiği sürenin dolmasının ardından Halep'ın bazı bölgelerinin bombalandığı ve şiddetli çatışmaların yaşandığı ifade ediliyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü PKK/YPG kontrolünde bulunan iki mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, söz konusu mahallelerde güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Suriye TV ise, "Şam'ın verdiği süre doldu, topçu atışı başladı" açıklamasını yaptı.

YPG'YE OPERASYON BAŞLADI

Suriye ordusu Halep'te kapsamlı bir askeri ve güvenlik operasyonu başlattığını duyurdu. Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada, Halep'in tamamen güvenli hale getirilmesi amacıyla operasyonların genişletilerek sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada, operasyonların temel hedefinin kentteki silahlı grupların etkisiz hale getirilmesi ve kamu düzeninin yeniden tesis edilmesi olduğu vurgulandı.Suriyeli askeri bir kaynak ise yürütülen operasyonlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Halep'teki askeri operasyonlarımız uluslararası hukuka uygun olarak yürütülecektir. Silahlı grupları hedef alırken aynı zamanda sivilleri bölgeden tahliye etmeye odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı

Haberin Devamı

SURİYE ORDUSU: YPG MEVZİLERİ MEŞRU HEDEF

Suriye ordusu, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye ait Halep kentindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki tüm mevzilerin meşru hedef olduğunu duyurdu.Suriye resmi ajansı SANA'nın Ordu Operasyonlar Komutanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, örgütün Halep kentinin mahallelerine ve sivillere yönelik karşı çok sayıda katliam gerçekleştirdiği gerekçesiyle mevzilerinin meşru hedef ilan edildiği belirtildi.Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivil halka, PKK/YPG'ye ait mevzilerden derhal uzak durmaları çağrısı yapan Suriye Operasyonlar Komutanlığı ayrıca, halkın zarar görmemesi için bölgede iki güvenli insani geçiş koridorunun açıldığını duyurdu.

HALEP'TEKİ ÇATIŞMALAR

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesinde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

