Suriye'de muhalif güçlerinin 27 Aralık'ta rejim güçlerine karşı başlattığı büyük taarruzla rejim güçlerine karşı büyük bir zafer elde ederek ülkenin yönetimini ele almasıyla Suriye geçici hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa televizyon programlarına çıkarak yaptığı açıklamalarıyla izleyiciler merak ederek Suriye geçici hükümeti başbakanı Abdurrahman Mustafa kimdir? nerelidir, siyasi geçmişi nedir, kaç yaşındadır, Türk müdür? diye araştırmaya başladı. İşte Abdurrahman Mustafa'nın biyografisi.

ABDURRAHMAN MUSTAFA KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Cerablus kökenli olan Abdurrahman Mustafa, 1964 yılında Halep’te doğmuştur. Mustafa, evli ve Serdar, Ayhan ve Caner isimli 3 çocuğa sahiptir.[1] Arapça, İngilizce ve Türkçe bilmektedir.

Afrin’in kurucusu olan ve günümüzde Afrin’e bağlı bir kasaba konumunda olan Mabatlı da kaymakamlık görevi icra eden Osmanlı Subayı Mustafa Namık Bey, Abdurrahman Mustafa’nın öz amcasıdır.[2]

İlkokul ve lise eğitimini de Halep’te tamamlayan Mustafa, Halep üniversitesi İktisat fakültesinden mezun olmuştur.[3]

1988-2010 yılları arasında Türkiye, Bulgaristan, Libya ve Suudi Arabistan’da özel sektörde üst düzey yöneticilik yapan Mustafa, 2011 yılında Suriye’de başlayan olaylara müteakip olarak çalışma hayatına son verip Suriye’ye dönmüştür.

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2011-2012 yılları arasında Suriye Türkmenlerin yürüttüğü siyasi oluşumlarda faaliyetlerde aktif rol almış ve 1.Türkmen Platformunun İstanbul’da gerçekleştirdiği toplantıya Halep delegesi olarak katılmıştır.[4]

2013 yılında Suriye Türkmen Meclisi’nin kuruluşu aşamasında kurucu üye olarak yer aldı. 2014 yılında yapılan 2. Suriye Türkmen Meclisi Genel Kurulu’nda başkan seçilene dek başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

Şubat 2016’da Suriye Türkmen Meclisi Başkanı olarak Cenevre görüşmelerine katılan ve BM Suriye özel temsilcisi De Mistura ile de görüşen[5] Mustafa, 26-27 Mayıs 2016’da gerçekleştirilen Genel Kurulun ardından başkanlığı Dr. Emin Bozoğlan’a devretmiştir.

Ocak 2017’de gerçekleştirilen Astana görüşmelerine ÖSO’ya bağlı Sultan Murat Tugayı’nın siyasi temsilcisi olarak katılmıştır.[6] Mustafa, Mayıs 2017’de Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’nun (SMDK) başkan yardımcılığına getirilmiştir.

Abdurrahman Mustafa, 9 Mart 2018’de SMDK başkanı Riyad Seyf’in sağlık rahatsızlıkları nedeni ile istifası üzerine SMDK başkanlığı görevine seçildi. 5-6 Mayıs 2018’de yapılan SMDK olağan Genel Kurulu’nda da yeniden başkanlık görevine seçilmiştir.

Haziran 2019’da gerçekleştirilen 46. Olağan Genel Kurulu kapsamında yapılan seçimlerde, toplamda 82 üyenin 54’nün oyunu alan Abdurrahman Mustafa, Suriye Geçici Hükümeti Başkanlığına seçilmiştir.