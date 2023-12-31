Süper kupa krizi sonunu getirdi! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi görevinden istifa etti

Son dakika haberleri: Ajansspor'un haberine göre Suudi Arabistan'da yaşanan Süper kupa krizi sonrası kaldığı otelde rahatsızlanan ve tedavisinin ardından bu gün yurda dönen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi görevinden istifa etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTİFASINI İSTEMİŞTİ

Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk skandalının ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çevrildi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa ettiği öğrenildi.

SÜPER KUPA KRİZİ SONU OLDU

Ne olmuştu?

Önce İstiklal Marşı'nın okunmasına Suudi Arabistan tarafından karşı çıkıldığı iddia edilirken, daha sonra yapılan görüşmelerle İstiklal Marşı krizi aşıldı. Fakat Suudi yetkililer, sözleşmede yer almadığı iddia edilen Mustafa Kemal Atatürk pankartı ve tişörtlerine onay vermedi.

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