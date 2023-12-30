Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında da geniş yer buldu!

Maç, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde gerçekleşmesi gerekiyordu. Ancak her iki takım da stadyuma bile gitmedi. Maç başlamadan önce bile her iki kulübün temsilcileri ile Süper Kupa maçının ev sahibi arasında anlaşmazlık yaşandı.

İSTİKLAL MARŞI VE ATATÜRK KRİZİ

Oyuncular başlangıç düdüğünden önce Mustafa Kemal Atatürk'ün formalarını giyerek sahaya girmek istediler. Ancak yerel yönetimler bu kararı onaylamadı. Sonuç olarak, takımlar oynamayı reddetti.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YER BULDU

Dün yaşanan olay dünya basınında da geniş yer buldu. Bir internet sitesi ise farklı bir olaya benzetti. İşte dış basında yer alan yorumlar;

“Ekim ayında Al-Ittihad, AFC Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Sepahan ile oynamayı reddetti. Bunun nedeni, İranlı tarafın takımların trafo merkezinden sahaya çıkışına yerleştirdiği Kasım Süleymani'nin büstüydü.”

“L'Equipe, her iki kulübün de son dakikada oynamayı reddettiğini ve bunun her iki ulus için de benzeri görülmemiş bir utanç.”

“The Mirror, Süper Kupa finali, Suudi Arabistanlı yetkililer Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e saygı duruşunda bulunma talebini reddettiği için iptal edildi.”