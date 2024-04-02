31 Mart yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul'da bir çok ilçeyi kaybetmesine rağmen eski Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in yerine yeni aday gösterdiği eski ilçe başkanı Ali Tombaş ile seçimi kazanarak Sultanbeyli'nin yeni belediye başkanı olmasından sonra, Vatandaşlar merak ederek Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş Kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, mesleği nedir? diye araştırmaya başladı. İşte Sultanbeyli Belediye başkanı Ali Tombaş'ın biyografisi.

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANI ALİ TOMBAŞ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Ali Tombaş, 1973'te Ordu Ünye'de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun olan Tombaş, 2004-2009 arasında Sultanbeyli Belediye Meclis Üyeliği ve Encümen Üyeliği görevlerinde bulundu. 2008'de yapılan AK Parti Sultanbeyli İlçe Kongresi'nde İlçe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Tombaş, 2018'e kadar sırasıyla tanıtım medya, halkla ilişkiler, seçim işleri ve teşkilatlanma birim başkanlığı görevlerini ifa etti.AK Parti Sultanbeyli 6. ve 7. Olağan İlçe Kongrelerinde İlçe Başkanı olarak görev alan Tombaş, evli ve 2 çocuk babasıdır.