Süleyman soylu resti çekti! Elinde belgesi olan getirsin siyaseti bırakacağım

Türkiye'nin gri listeden çıkmasının yankıları ve tartışmaları sürerken Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Cansu Canan Özgen İle Özgür İfade programında Türkiye’nin konuştuğu gri listeye Süleyman Soylu nedeniyle girildi iddialarını asıl muhatabına sordu.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN İDDİALARA CEVAP: AHLAKSIZLIKTIR! BELGE GETİRSİN SİYASETİ BIRAKACAĞIM

Eski İçişleri Bakanı, AK Prti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu Burhan’a yaptığı açıklamada, ''Benim mafya ile mücadele etmediğime dair, terörle mücadeledeki zafiyetime dair, şaibeli kara parayla ilişkin bir zafiyetime dair bir bilgi ve belge ortaya koyan olursa, ben bu toplumun içerisine çıkmam, siyaseti bırakırım. Bunu söylemek ahlaksızlıktır. Soruyorum 2011 yılında Türkiye gri listeye girdi o zaman da mı ben soktum? 2014'te çıktı. o zaman da Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ti. Yine aynı dönemde çıktı. Bu rutin bir durum. Mafya ile mücadele ile ilgili kanun çıkartılmasında ben öncü oldum, 750 tane suç örgütü ile ilgili ben mücadele ettim. Ben bu konuyla ilgili elimden geleni yaptım, bir tane belgesi olan varsa getirsin. Ben siyasete bırakacağım.'' ifadelerini kullandı.