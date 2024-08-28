Şule Yüksel Şenler kimdir, nerelidir, mesleği nedir, kaç yılında öldü, neden öldü, siyasi görüşü ne?

Pek çok konuda ilkleri yaşamış, tavizsiz bir isim olarak öne çıkan ve hayatı mücadelelerle geçen Şule Yüksel Şenler ölüm yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5'inci yılında anma mesajı yayınlaması nedeniyle insanlar merak ederek Şule Yüksel Şenler kimdir, nerelidir, mesleği nedir, kaç yılında öldü, neden öldü? diye araştırmaya başladı İşte araştırmacı yazar Şule Yüksel'in biyografisi.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Şule Yüksel Şenler, 29 Mayıs 1938'de Kayseri'de dünyaya geldi. Ailesi aslen Kıbrıslı olup, ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Annesinin kalp krizi geçirmesiyle ekonomik zorluklar yaşayan Şenler, ortaokul ikinci sınıfta okulu bırakarak çalışmaya başladı. Bir terzinin yanında çalışırken dikiş konusundaki becerileri ileride kendi başörtü modelini tasarlamasına yol açtı.

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Şule Yüksel Şenler: Hayatı ve Eğitim Yılları

Şule Yüksel Şenler, 29 Mayıs 1938 tarihinde Kayseri'de doğdu. Ailesi aslen Kıbrıslı olup, küçük yaşta İstanbul'a göç etti. Ortaokul ikinci sınıftayken öğrenimini bıraktı ve terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu deneyim ileride kendi başörtü modelini oluşturmasına ilham verdi.

Yazarlığa Adım: Genç Yaşta Yazı Hayatı

Şule Yüksel Şenler, yazı hayatına genç yaşta başladı. Yelpaze Dergisi'nde yazdığı hikayelerle tanındı. İsmini ön plana çıkarmak adına Şule'yi ekleyerek erkek olmadığını vurgulamayı tercih etti. Gazetecilik kariyerine 21 yaşında adım atan Şenler, Yeni İstiklal gazetesinde yazmaya başladı. Bu dönemde edebiyatçılar Gökhan Evliyaoğlu ve Peyami Safa gibi isimlerle birlikte çalıştı.

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Şulebaş nereden ortaya çıktı?

Şenler, başını örten genç kızlar arasında bir etki yarattı. Bu etkiyle birlikte, aynı şekilde başını örten genç kızlar "Şulebaş" olarak anılmaya başlandı.

Gazetecilik ve Yazı Hayatındaki Parlak Dönem

1960 ve 1970'li yıllarda Şenler'in yazıları ve konferansları büyük etki yarattı. Adalet Partisi'ne katılarak gençlik ve kültür kollarında önemli görevler üstlendi. Konferanslarında Anadolu'nun dört bir yanında tartışmalara yol açtı.

Romanın ve Dizinin Ünü: Huzur Sokağı

Şenler'in "Huzur Sokağı" romanı, hem sinemaya hem de televizyon dizisine uyarlandı. Bu eserle birlikte adını daha da geniş kitlelere duyurdu

Öğretmenlikten Yazarlığa: Eğitici Eserler

Şenler, yazarlık kariyerinin yanı sıra eğitici eserler de kaleme aldı. "Gençliğin Izdırabı", "Hidayet", "İslam'da ve Günümüzde Kadın" gibi kitaplarla bilgi ve görüşlerini paylaştı.

Şule Yüksel Şenler Neden Tutuklandı?

1971'de Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a yazdığı mektup nedeniyle tutuklandı. Bu dönemde yaşadığı zorluklara rağmen, cezasını sonuna kadar çekti.

Şule Yüksel Şenler Tesettüre Ne Zaman Girdi?

21 yaşında gazetecilik kariyerine adım atan Şenler, 1965 yılında tesettüre girdi. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalara konu oldu. Aynı zamanda Anadolu'yu dolaşarak verdiği konferanslarla önemli tartışmaların fitilini ateşledi. Genç kızlar, onun tarzına özenerek başörtülerini aynı şekilde bağlamaya başladı ve bu örtü tarzı "şulebaşı" olarak anıldı.

Şule Yüksel Şenler ne zaman hapse girdi?

Şenler, Hür Söz, Yeni İstiklal ve Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfaları hazırladı. Ayrıca 1967-1971 yılları arasında Bugün gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Daha sonra Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. Ancak 1971'de hapse girmek zorunda kaldı. 1980 sonrasında ise Zaman ve Millî Gazete'de yazılar yazdı.

Şule Yüksel Şenler'in hangi romanı filme uyarlandı?

Ünlü romanı "Huzur Sokağı" bir filme uyarlandı. "Birleşen Yollar" adlı filmde İzzet Günay ve Türkân Şoray başrolleri üstlendi. Aynı şekilde "Huzur Sokağı" adlı romanı televizyona uyarlandı ve ATV kanalında yayınlandı. Ancak ilginç bir şekilde Şule Yüksel Şenler, bu dizi projesinden haberdar olmadığını ve fragmanlardan öğrendiğini dile getirdi. Bu durum onun hayal kırıklığına ve endişesine neden oldu.

Şule Yüksel Şenler hangi partiye katıldı?

21 yaşında gazeteciliğe başladı; dönemin ünlü isimlerinden Peyami Safa’nın da yazılarının çıktığı “Yeni İstanbul” gazetesinin gençlik köşesinde yazılar kaleme aldı. 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra kurulan Adalet Partisi'ne katıldı ve partinin gençlik kollarında Edebiyat ve Kültür Kolu Başkanı oldu.1960'lı yıllarda yazdığı yazılar ve katıldığı konferanslarla ün kazandı.

Şule Yüksel Şenler ve Emine Erdoğan nereden tanışıyorlar?

Şule Yüksel Şenler, aynı zamanda Emine ve Recep Tayyip Erdoğan çiftini tanıştırarak evlenmelerine vesile olan bir isimdi.

Lacivert dergisine verdiği röportajda Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler ile tanışmasını şu sözlerle anlatmıştı:

"Bir tanıdığım, beni onun sohbet toplantısına davet etti. Memnuniyetle kabul ettim. O zaman örtülü değildim, beni kabul ederler mi diye endişe etmiştim. O zaman toplumda öyle derin bir ayrışma varmış demek, böyle bir soruyu sorma ihtiyacı duymuşum.

Toplantıya gittiğim zaman gördüm ki her çevreden insan vardı. Bir kaynak suyunun başındaydı sanki herkes. Şule Hanım’ın üzerinde, hiç unutmam, şık bir etek, bluz ve başında çiçekli bir kumaştan bonesi vardı. Tasarımla ilgilendiği için gençleri özendiren bir giyim tarzına sahipti. Sohbetini dinledim. Hani bir ortama girince enerjisiyle oranın iklimini değiştiren insanlar vardır ya. Şule Hanım öyleydi işte sakinleştiren, dinginlik veren bir enerjisi vardı. Sohbeti insanı içine çeker, insanın ruhunu yükseklere taşırdı.

Şule Yüksel Şenler neden öldü?

Şule Yüksel Şenler, son 15 yılını çeşitli hastalıklarla mücadele ederek geçirdi. Hastalıklarla mücadelesi nedeniyle zaman zaman tedavi gördü.

Şule Yüksel Şenler kaç yaşında öldü?

Ancak 28 Ağustos 2019'da 81 yaşında yaşama veda etti.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER'İN KİTAPLARI

Gençliğin Izdırabı

Hidayet

Bize Ne Oldu

İslam'da ve Günümüzde Kadın

Duyuşlar

Her Şey İslam için

Uygarlığın Gözyaşları

Huzur Sokağı

Kız ve Çiçek

Sağ El

Bir Bilinçli Öğretmen

Yılanla Tilki

Bir Çığır Öyküsü