SSK, Bağ-Kur emeklileri dikkat, Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan duyurdu: Maaş farkı ödemelerinin tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "2024 yılının ilk yarısı için; emekli aylıklarındaki zam oranını tüm emeklilerimiz için yüzde 49,25'te eşitledik. Bu gece itibariyle söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı" dedi.

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SSK, Bağ-Kur emeklileri dikkat, Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan duyurdu: Maaş farkı ödemelerinin tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, SGK ve İŞKUR İl Müdürleri İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Işıkhan, şunları söyledi:

"Son bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. 2024 yılının ilk yarısı için; emekli aylıklarındaki zam oranını tüm emeklilerimiz için yüzde 49,25'te eşitledik. Bu gece itibariyle söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK emeklilerimiz için 6 Şubat'ta Bağ-Kur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz. Kıymetli emeklilerimiz için tekrar hayırlı olmasını diliyorum."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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