Spor severler ekran başına: TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçlar ve tarihler belli oldu!

TRT Spor, TFF 1. Lig'de 17. hafta kapsamında oynanacak 10 maçın 8'ini canlı yayınlayacağını açıkladı. İşte detaylar...

Kritik haftada futbolseverler Sakaryaspor-Manisa FK ve Amedspor-Iğdır FK gibi önemli karşılaşmaları TRT Spor ekranlarından izleyebilecek.

TFF 1. Lig'de heyecan 17. hafta maçlarıyla sürerken TRT Spor'dan futbolseverlere müjde geldi. TRT Spor, bu hafta oynanacak 10 karşılaşmanın 8'ini ekranlara taşıyacağını duyurdu. Ligde devre arasına girilmeden önceki son haftada, şampiyonluk ve play-off yarışındaki kritik maçlar şifresiz yayınlanacak.

TFF 1. LİG 17. HAFTA İLE DEVRE ARASINA GİRİYOR

TFF 1. Lig'de 17. hafta maçlarının ardından devre arası başlayacak. Ligde ara 10 Ocak tarihine kadar sürecek. Bu süreç öncesinde oynanacak karşılaşmalar, sıralamayı doğrudan etkileyeceği için büyük önem taşıyor.

TRT SPOR, BU HAFTA 8 KARŞILAŞMAYI YAYINLAYACAK

Yayın haklarını beIN Sports ile birlikte elinde bulunduran TRT, 17. hafta için yayın programını paylaştı. TRT Spor'un yayın akışına göre 8 mücadele TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Diğer iki karşılaşmanın ise beIN Spor ve tabii Spor üzerinden yayınlanacağı belirtildi.

TRT SPOR'DA YAYINLANACAK MAÇLAR

26 ARALIK CUMA

20.00 Sakaryaspor – Manisa FK

27 ARALIK CUMARTESİ

*13.30 Sivasspor – Bandırmaspor
*16.00 Vanspor – Hatayspor
*19.00 Pendikspor – Esenler Erokspor
*13.30 Serikspor – Boluspor
*16.00 Erzurumspor – Çorum FK
*19.00 Amedspor – Iğdır FK

28 ARALIK PAZAR

*14.30 Adana Demirspor – İstanbulspor

