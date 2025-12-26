Suriye'de cuma namazı kana bulandı: Camide meydana gelen patlamada çok sayıda yaralı ve ölü var!

Son dakika... Suriye'de cuma namazı kana bulandı: Bir camide meydana gelen patlamada çok sayıda yaralı ve ölü var!

Suriye'de cuma namazı kana bulandı: Humus bölgesinde bir camide meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Suriye'nin Humus bölgesinde bir camide patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Güvenlik yetkilileri patlamanın bir intihar saldırganı tarafından yerleştirilen patlayıcı maddelerden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Suriye'nin Humus kentindeki İmam Ali Camii'nde cuma namazı sırasında şiddetli patlama meydana geldi.Alevilerin yoğun olarak yaşadığı bir mahallede bulunan camide meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en ez 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

"İNTİHAR SALDIRISI" İDDİASI

Reuters'a konuşan yetkililer patlamanın bir intihar saldırganı tarafından gerçekleştirilen saldırıdan ya da önceden yerleştirilen patlayıcı maddelerden kaynaklanmış olabileceğini belirtti. Yerel bir yetkili, patlamanın camide büyük hasara yol açtığını açıkladı.

BÖLGE GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

Suriye devlet medyası, güvenlik güçlerinin olayın ardından bölgeyi güvenlik çemberine aldığını ve patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

