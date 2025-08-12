  1. Anasayfa
Sosyal medya fenomeninin feci ölümü: Motosikletini resmen ölüme sürdü!

Kocaeli TEM Otoyolu'nda motosikletiyle tıra arkadan çarpan sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in feci şekilde hayatını kaybettiği o görüntüler ortaya çıktı...

Kocaeli TEM Otoyolu'nda motosikletiyle tıra arkadan çarpan sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kocaeli'de dün meydana gelen trafik kazasında TEM Otoyolu'nda seyir halindeki sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet tıra arkadan çarpmış ve kazada genç ağır yaralanmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Motosikletli genç, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

deniz-servanin-cenazesi-ne-zaman-17549308682136-2.jpg

KAZA, ARAÇ İÇİ KAMERADA

Narin'in yaşamını yitirdiği kaza anı araç içi kamerasına yansımıştı.

Motosikletli bir grupla seyir halinde olan Narin'in önündeki tıra çarptığı görüldüyor.

Narin'den geriye ise çok sevdiği motosikleti ile paylaştığı videolar kaldı.

OLAYA AİT YENİ GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in hayatını kaybettiği kaza anına ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.

Görüntüde; Narin’in kullandığı motosikletin sağ şeritte ilerleyen TIR’a arkadan çarptığı ve Narin’in yola savrulduğu anlar yer aldı.

