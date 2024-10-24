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Son dakika! TUSAŞ saldırısını düzenleyen teröristin PKK üyesi Ali Örek olduğu açıklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün Ankara'da TUSAŞ kampüsüne düzenlenen hain terör saldırısının PKK üyesi Ali Örek olduğunu belirterek, Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı

Son dakika! TUSAŞ saldırısını düzenleyen teröristin PKK üyesi Ali Örek olduğu açıklandı
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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün Ankara Kazan'da TUSAŞ' yönelik hain terör saldırısının düzenleyen iki teröris'ten bir olan erkek teröristin kimliğinin belli olduğunu açıkladı.

: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin PKK terör örgütü üyesi ’Rojger’ kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz. Aziz milletimizi sindiremez" ifadelerini kullandı.

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