Son dakika! Sivas'ta bir otelde patlama haberi: Yaralılar var!

Son dakika! Sivas'taki Yıldız Dağı'ndaki bir otelde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlama sonucu otelde yaralıların olduğu açıklandı...

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısının ardından bu kez de Sivas'taki Yıldız Dağı'nda bulunan bir otelde gaz sıkışması nedeniyle bir patlama meydana geldi.

YARALILAR VAR

Edinilen bilgiye göre olay Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Sivas İl Gençlik ve Spor Müdürlüğündeki sporcuların konakladığı alanda patlama meydana geldi. Patlamada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Patlama sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan yaralı ambulans helikopter ile Sivas Numune Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Güvenlik görevlileri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yangında yaralanan şahısların ise N.E., B.E., K.B. VE B.D.Y. olduğu öğrenildi.

SİVAS VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Sivas Valiliği patlamayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Yaralılar ambulans helikopter ve diğer ambulanslarla il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanılmıştır.Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Patlamanın nedeni ile ilgili ekiplerimizce tahkikata başlanmıştır.