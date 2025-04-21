Son dakika: Papa Franciscus hayatını kaybetti!

Vatikan'dan son dakika haberi.... Papa Franciscus 88 yaşında hayatını kaybetti.

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bu sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybettiğini duyurdu.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, hayatını kaybetti.

Papa Franciscus, Şubat ve Mart aylarında geçirdiği çift taraflı zatürre sebebiyle 38 gün boyunca hastanede tedavi görüyordu...

BİR GÜN ÖNCE GAZZE İÇİN ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU!

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Paskalya Yortusu mesajında Gazze'de ateşkes ve Ukrayna için adil ve kalıcı barış çağrısında bulunmuştu.

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