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Son dakika: DEM Parti heyeti İmralı yolunda!

Son dakika: DEM Parti heyetinden İmralı Adası'na yeni bir ziyaret... DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gidiyor.

Son dakika: DEM Parti heyeti İmralı yolunda!
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Son dakika: DEM Parti heyeti İmralı yolunda!

Son dakika: DEM Parti heyetinden İmralı Adası'na yeni bir ziyaret... DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gidiyor.

DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gidiyor. Heyette Pervin Buldan ve Avukat Faik Özgür Erol yer alıyor.

Son dakika: DEM Parti heyeti İmralı yolunda!

DEM Parti, İmralı Adası'na yeni bir ziyaret gerçekleştiriyor.

DEM Parti ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, heyetin İmralı'daki terör örgütü elebaşı Öcalan'la görüşmek için adaya doğru yola çıktığını bildirdi.

DEM Parti İmralı heyetinde, Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol bulunuyor.

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