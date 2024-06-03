LPG'li araç sahiplerine müjde! Bu gece indirim geliyor! LPG'ye kaç TL indirim oldu? Akar yakıta indirim var mı?

Brent petrol fiyatlarında değişiklikler, benzin ve motorin fiyatlarını da etkilemeye devam ederken bu gece itibariyle Otogaz fiyatlarıda salı gününden itibaren güncellenecek. Otogaz için 1 lira 8 kuruş fiyat indirimi yapılması bekleniyor.

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LPG'li araç sahiplerine müjde! Bu gece indirim geliyor! LPG'ye kaç TL indirim oldu? Akar yakıta indirim var mı?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalganlanmalar, benzin ve motorin fiyatlarını da etkiliyor. Otogaz grubunda salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor.

LPG'li araç sahiplerine müjde! Bu gece indirim geliyor! LPG'ye kaç TL indirim oldu? Akar yakıta indirim var mı?

AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?

Otogaz grubunda salı gününden geçerli olacak şekilde 1 lira 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Benzin ve motorin gruplarında ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.27 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ortalama 41.38 liradan satılıyor.

Otogazın litresi 21.19 liradan satılıyor.

LPG'li araç sahiplerine müjde! Bu gece indirim geliyor! LPG'ye kaç TL indirim oldu? Akar yakıta indirim var mı?

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

LPG'li araç sahiplerine müjde! Bu gece indirim geliyor! LPG'ye kaç TL indirim oldu? Akar yakıta indirim var mı?

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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