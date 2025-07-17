Son Dakika! Memleket Partisi kapanıyor: CHP'ye katılacaklar mı, Memleket Partisi genel başkan vekilinden açıklama!

Memleket Partisi genel başkan vekilinden açıklama: "Memleket Partisi’ni kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz.''

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, 21-22 Temmuz’da yapılacak kurultayda partinin kapatılacağını açıkladı.

Asuman Ali Güven, şunları söyledi:

"Memleket Partisi’ni kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz.

Bize inanan, bizimle birlikte bu yolda yürüyen, yüreğini ortaya koyan tüm gençlere tekrardan yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize çağrım şudur. Gelin, kapanış kurultayımızın ardından, hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nde buluşalım. Aynı inançla, aynı kararlılıkla Türkiye’yi aydınlığa çıkaracak mücadeleyi omuz omuza sürdürelim. Bu bir son değil. Bu bir başlangıçtır. Yolumuz açık olsun"