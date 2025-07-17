  1. Anasayfa
  2. Siyaset
  3. Son Dakika! Memleket Partisi kapanıyor: CHP'ye katılacaklar mı, Memleket Partisi genel başkan vekilinden açıklama!

Son Dakika! Memleket Partisi kapanıyor: CHP'ye katılacaklar mı, Memleket Partisi genel başkan vekilinden açıklama!

Memleket Partisi genel başkan vekilinden açıklama: "Memleket Partisi’ni kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz.''

Son Dakika! Memleket Partisi kapanıyor: CHP'ye katılacaklar mı, Memleket Partisi genel başkan vekilinden açıklama!
Yayınlanma:

Son Dakika! Memleket Partisi kapanıyor: CHP'ye katılacaklar mı, Memleket Partisi genel başkan vekilinden açıklama!

Memleket Partisi genel başkan vekilinden açıklama: "Memleket Partisi’ni kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz.''

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, 21-22 Temmuz’da yapılacak kurultayda partinin kapatılacağını açıkladı.

Son Dakika! Memleket Partisi kapanıyor: CHP'ye katılacaklar mı, Memleket Partisi genel başkan vekilinden açıklama!

Asuman Ali Güven, şunları söyledi:

"Memleket Partisi’ni kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz.

Bize inanan, bizimle birlikte bu yolda yürüyen, yüreğini ortaya koyan tüm gençlere tekrardan yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize çağrım şudur. Gelin, kapanış kurultayımızın ardından, hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nde buluşalım. Aynı inançla, aynı kararlılıkla Türkiye’yi aydınlığa çıkaracak mücadeleyi omuz omuza sürdürelim. Bu bir son değil. Bu bir başlangıçtır. Yolumuz açık olsun"

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Siyaset
Savcı Sayan'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı adayı kulisi Yüzde 99 kazanacak profil hazır!
Savcı Sayan'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı adayı kulisi Yüzde 99 kazanacak profil hazır!
Asal araştırma son seçim anket sonucunu açıkladı! Hangi parti birinci? AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti...
Asal araştırma son seçim anket sonucunu açıkladı! Hangi parti birinci? AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti...
Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye açıklaması: Yeni sayfa açıyoruz, AK Parti, MHP, DEM birlikte yürüyeceğiz
Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye açıklaması: Yeni sayfa açıyoruz, AK Parti, MHP, DEM birlikte yürüyeceğiz
Özgür Özel jirazesini kaybetti! CHP lideri Osman Gökçek'e "bozuk tohum" dedi
Özgür Özel jirazesini kaybetti! CHP lideri Osman Gökçek'e "bozuk tohum" dedi
Eyüp Kadri İnan, AK Parti ve CHP'nin oy oranını açıkladı! Biz çıkışta, CHP düşüşte
Eyüp Kadri İnan, AK Parti ve CHP'nin oy oranını açıkladı! Biz çıkışta, CHP düşüşte
Kabinede değişiklik an meselesi: Değişmesi beklenen bakanlık ve adı geçen isimler
Kabinede değişiklik an meselesi: Değişmesi beklenen bakanlık ve adı geçen isimler
CHP'li belediyelerde peş peşe istifalar başladı: Meclis üyeleri, Bayrampaşa Belediye başkanını suçlayarak istifa ettiler
CHP'li belediyelerde peş peşe istifalar başladı: Meclis üyeleri, Bayrampaşa Belediye başkanını suçlayarak istifa ettiler