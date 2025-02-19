Son dakika! Valilikten önemli açıklama: İstanbul'da okullar yarın tatil!

Son dakika! İstanbul'da yarın okullar tatil!

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle megakentte okullar tatil edildi. Valilik'ten son dakika açıklaması geldi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, günlerdir İstanbul'a uyarılarını yapıyordu. Beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren şehrin bazı noktalarında etkili olmaya başladı.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Valilik il genelinde okulların 20 Şubat günü tatil edildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İdari izinli sayılacaklar: İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak.

İSTANBUL VALİSİ GÜL UYARI YAPMIŞTI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak megakentte beklenen kar yağışına ilişkin uyarılarda bulunmuştu.

Paylaşımında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı beklendiği yönündeki uyarılarını hatırlatan Vali Gül paylaşımında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında olumsuz hava koşulları beklenmektedir. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir. Resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamaları takip edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Valilikten önemli açıklama: İstanbul'da okullar yarın tatil!

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