THY'den herkes o tarihlerde ucuza uçacak: İşte o fiyatlar...

NASIL YARARLANABİLİRSİNİZ?

Bu fırsattan yararlanmak isteyen yolcular, THY’nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden biletlerini satın alabilirler. Kampanya sınırlı sayıda koltuk için geçerli olduğu için erken rezervasyon yapmak avantaj sağlayabilir.