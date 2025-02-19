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THY'den herkes o tarihlerde ucuza uçacak: İşte o fiyatlar...

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THY'den herkes o tarihlerde ucuza uçacak: İşte o fiyatlar...
THY’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kampanya kapsamında belirli sayıda koltuk için indirimli bilet imkanı sunuluyor.
THY'den herkes o tarihlerde ucuza uçacak: İşte o fiyatlar... 1 16

THY’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kampanya kapsamında belirli sayıda koltuk için indirimli bilet imkanı sunuluyor.

THY'den herkes o tarihlerde ucuza uçacak: İşte o fiyatlar... 2 26

THY’DEN EKONOMİK UÇUŞ FIRSATI

*Bilet Satış Tarihleri: 18-20 Şubat 2025

THY'den herkes o tarihlerde ucuza uçacak: İşte o fiyatlar... 3 36

*Seyahat Tarihleri: 24 Şubat - 26 Mart 2025

THY'den herkes o tarihlerde ucuza uçacak: İşte o fiyatlar... 4 46

*Fiyat: Vergiler hariç, tek yön 949 TL’den başlayan fiyatlarla

THY'den herkes o tarihlerde ucuza uçacak: İşte o fiyatlar... 5 56

NASIL YARARLANABİLİRSİNİZ?

Bu fırsattan yararlanmak isteyen yolcular, THY’nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden biletlerini satın alabilirler. Kampanya sınırlı sayıda koltuk için geçerli olduğu için erken rezervasyon yapmak avantaj sağlayabilir.

THY'den herkes o tarihlerde ucuza uçacak: İşte o fiyatlar... 6 66

Daha fazla bilgi ve detaylı şartlar için THY’nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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