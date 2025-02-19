THY'den herkes o tarihlerde ucuza uçacak: İşte o fiyatlar...

THY’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kampanya kapsamında belirli sayıda koltuk için indirimli bilet imkanı sunuluyor.
THY’DEN EKONOMİK UÇUŞ FIRSATI
*Bilet Satış Tarihleri: 18-20 Şubat 2025
*Seyahat Tarihleri: 24 Şubat - 26 Mart 2025
*Fiyat: Vergiler hariç, tek yön 949 TL’den başlayan fiyatlarla
Bu fırsattan yararlanmak isteyen yolcular, THY’nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden biletlerini satın alabilirler. Kampanya sınırlı sayıda koltuk için geçerli olduğu için erken rezervasyon yapmak avantaj sağlayabilir.
Daha fazla bilgi ve detaylı şartlar için THY’nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.