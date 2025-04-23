Son Dakika! İstanbul'da çok şiddetli deprem meydana geldi

SON DAKİKA DEPREM HABERİ: İstanbul'da da hissedilen büyük bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Deprem çevre illerden de hissedilirken Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

#DEPREM

Büyüklük:6.2 (Mw)

Yer:Marmara Denizi - [23.16 km] Silivri (İstanbul)

Tarih:2025-04-23

Saat:12:49:10 TSİ

Enlem:40.86 N

Boylam:28.24444 E

Derinlik:6.92 km

Detay:https://t.co/yDybZf2bx3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 23, 2025