Son Dakika! İstanbul'da çok şiddetli deprem meydana geldi
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Marmara Silivri açıkların saat 12: 13 3.9 ve hemen ardından Saat 12.49'da 6.2 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi
SON DAKİKA DEPREM HABERİ: İstanbul'da da hissedilen büyük bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA
Deprem çevre illerden de hissedilirken Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
#DEPREM
Büyüklük:6.2 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [23.16 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-04-23
Saat:12:49:10 TSİ
Enlem:40.86 N
Boylam:28.24444 E
Derinlik:6.92 km
Detay:https://t.co/yDybZf2bx3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 23, 2025
Kaynak:Bölge Gündem Haber