  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Son dakika: İmamoğlu'nun ikinci avukatına da gözaltı!

Son dakika: İmamoğlu'nun ikinci avukatına da gözaltı!

Son dakika! İmamoğlu'nun ikinci avukatına da gözaltı: Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından Nusret Yılmaz gözaltına alındı. İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da tutuklanmıştı.

Son dakika: İmamoğlu'nun ikinci avukatına da gözaltı!
Yayınlanma:

Son dakika! İmamoğlu'nun ikinci avukatına da gözaltı: Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından Nusret Yılmaz gözaltına alındı. İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da tutuklanmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından Nusret Yılmaz gözaltına alındı. İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da tutuklanmıştı.

Avukat Nusret Yılmaz, gözaltına alındı. Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun avukatıydı. Yılmaz ayrıca İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun da avukatlığını üstleniyordu.

Son dakika: İmamoğlu'nun ikinci avukatına da gözaltı!İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamasıyla, avukatlık faaliyetleri üzerinden, 19 Haziran 2025 tarihinde tutuklandı.

Son dakika: Et fiyatları artıyor mu? Bakanlıktan ilk açıklama geldi!Son dakika: Et fiyatları artıyor mu? Bakanlıktan ilk açıklama geldi!

Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu 9 bin 267 lira cezayı ödeyip özür dilediHız sınırını aşan Bakan Uraloğlu 9 bin 267 lira cezayı ödeyip özür diledi

Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığında şok gelişme: Evlenmelerine izin vermeyen isim ortaya çıktı!Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığında şok gelişme: Evlenmelerine izin vermeyen isim ortaya çıktı!

Etiketler :
2
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Alevi dede Kur'an-ı Kerim okudu: Linç yağmuruna tutuldu!
Alevi dede Kur'an-ı Kerim okudu: Linç yağmuruna tutuldu!
Malazgirt'in yıl dönümünde Erdoğan'dan önemli mesaj: Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz!
Malazgirt'in yıl dönümünde Erdoğan'dan önemli mesaj: Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz!
Diplomatik skandal ortaya çıktı: Türkiye'ye ait gizli belgeler hava limanının tuvaletinde bulundu!
Diplomatik skandal ortaya çıktı: Türkiye'ye ait gizli belgeler hava limanının tuvaletinde bulundu!
Terörsüz Türkiye için son düzlükteyiz: 26 Ağustos 2025 Salı, gazete manşetleri
Terörsüz Türkiye için son düzlükteyiz: 26 Ağustos 2025 Salı, gazete manşetleri
İsrail, Gazze halkını gazeteciler de dahil kana buladı: BM'den son dakika Gazze açıklaması!
İsrail, Gazze halkını gazeteciler de dahil kana buladı: BM'den son dakika Gazze açıklaması!
Baba ve oğula kanlı pusu: Otomobile binerken kurşun yağmuruna tutuldular!
Baba ve oğula kanlı pusu: Otomobile binerken kurşun yağmuruna tutuldular!
Bomba açıklama geldi: Kaç belediye başkanı AK Parti'ye katılmak istiyor sayı belli oldu!
Bomba açıklama geldi: Kaç belediye başkanı AK Parti'ye katılmak istiyor sayı belli oldu!