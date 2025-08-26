Son dakika: İmamoğlu'nun ikinci avukatına da gözaltı!
Son dakika! İmamoğlu'nun ikinci avukatına da gözaltı: Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından Nusret Yılmaz gözaltına alındı. İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da tutuklanmıştı.
Son dakika! İmamoğlu'nun ikinci avukatına da gözaltı: Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından Nusret Yılmaz gözaltına alındı. İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da tutuklanmıştı.
Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından Nusret Yılmaz gözaltına alındı. İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da tutuklanmıştı.
Avukat Nusret Yılmaz, gözaltına alındı. Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun avukatıydı. Yılmaz ayrıca İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun da avukatlığını üstleniyordu.
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamasıyla, avukatlık faaliyetleri üzerinden, 19 Haziran 2025 tarihinde tutuklandı.
Son dakika: Et fiyatları artıyor mu? Bakanlıktan ilk açıklama geldi!
Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu 9 bin 267 lira cezayı ödeyip özür diledi
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığında şok gelişme: Evlenmelerine izin vermeyen isim ortaya çıktı!