Son dakika: İmamoğlu'nun ikinci avukatına da gözaltı! Son dakika! İmamoğlu'nun ikinci avukatına da gözaltı: Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından Nusret Yılmaz gözaltına alındı. İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da tutuklanmıştı.