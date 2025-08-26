Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu 9 bin 267 lira cezayı ödeyip özür diledi

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde otoyolunda 224 kilometre hızla seyahat ettiği anları sosyal medyada paylaştıktan sonra aldığı tepkiler üzerine özür diledi ve 9 bin 267 lira ceza aldığını açıkladı.

HIZ SINIRINI AŞMIŞ 224 KİLOMETREYE KADAR ÇIKMIŞTI

Bakan Uraloğlu, Ankara-Niğde otoyolunun tanıtımı için hazırlanan videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Türkü eşliğinde çekilen görüntülerde, otoyollarda azami hız sınırının 140 kilometre olmasına rağmen hız göstergesinin 224 kilometreye kadar çıktığı görüldü.

Uraloğlu paylaşımında, "Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası… Yorulduğumuzda Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, 'Yeterince çalışmadık' diyerek yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Video paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcılarından yoğun tepki alan Bakan Uraloğlu, ikinci bir paylaşım yaparak durumu açıkladı.

"KENDİMİ İHBAR ETMİŞ OLDUM"

Uraloğlu açıklamasında, "Ankara-Niğde Otoyolu'nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum" dedi.

"HIZ SINIRI HERKES İÇİN ZORUNLUDUR"

"Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur" diyen Uraloğlu, otoyol jandarması tarafından gerekli cezai işlemin uygulandığını ve bundan sonra çok daha dikkatli davranacağını belirtti.