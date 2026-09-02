Son dakika haberi... Girne'deki batan gemiye sonunda ulaşıldı!

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne'de batan gemiye ulaşıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. İşte detaylar...

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Türk Deniz Kuvvetleri'ne (TDK) ait arama kurtarma gemisi olan "TCG Alemdar" sabah saatleri itibarıyla, geminin alabora olmasının ardından kaybolduğu bildirilen 20 kişiyi arama çalışmalarına ve batıkla ilgili çalışmalara katılmak üzere Girne açıklarına geldi. TCG Alemdar, batığın olduğu alana konuşlandı ve arama çalışmalarına devam ediyor.

GİRNE AÇIKLARINDA YOLCU GEMİSİ ALABORA OLMUŞTU

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.

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