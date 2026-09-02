  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Son dakika haberi... Girne'deki batan gemiye sonunda ulaşıldı!

Son dakika haberi... Girne'deki batan gemiye sonunda ulaşıldı!

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne'de batan gemiye ulaşıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. İşte detaylar...

Son dakika haberi... Girne'deki batan gemiye sonunda ulaşıldı!
Yayınlanma:

Son dakika haberi... Girne'deki batan gemiye sonunda ulaşıldı!

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne'de batan gemiye ulaşıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. İşte detaylar...

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Türk Deniz Kuvvetleri'ne (TDK) ait arama kurtarma gemisi olan "TCG Alemdar" sabah saatleri itibarıyla, geminin alabora olmasının ardından kaybolduğu bildirilen 20 kişiyi arama çalışmalarına ve batıkla ilgili çalışmalara katılmak üzere Girne açıklarına geldi. TCG Alemdar, batığın olduğu alana konuşlandı ve arama çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika haberi... Girne'deki batan gemiye sonunda ulaşıldı!

GİRNE AÇIKLARINDA YOLCU GEMİSİ ALABORA OLMUŞTU

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.

Tuzla’nın tarihi sokaklarında 4 kadın personel görev yapacakTuzla’nın tarihi sokaklarında 4 kadın personel görev yapacak

Başkan Ahmet Cin Bakan Kurum'u Ziyaret EttiBaşkan Ahmet Cin Bakan Kurum'u Ziyaret Etti

Pesiad Kadın Komisyonu 30 Ağustos Resepsiyonunda Önemli Temaslarda Bulundu...Pesiad Kadın Komisyonu 30 Ağustos Resepsiyonunda Önemli Temaslarda Bulundu...

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
İBB'ye son dakika operasyon: Önemli isimler gözaltında!
İBB'ye son dakika operasyon: Önemli isimler gözaltında!
Özlem Gürses yakıt fiyatlarını eleştirmek isterken rezil oldu: Bir Togg'unuz var, deposunu kaça dolduracaksınız?
Özlem Gürses yakıt fiyatlarını eleştirmek isterken rezil oldu: Bir Togg'unuz var, deposunu kaça dolduracaksınız?
Marmara'da batan gemiden haber var: 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden ilk açıklama!
Marmara'da batan gemiden haber var: 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden ilk açıklama!
Keçiören Belediyesinden skandal haber: 171 personelin uyuşturucu testi "pozitif" çıktı!
Keçiören Belediyesinden skandal haber: 171 personelin uyuşturucu testi "pozitif" çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan çıkışı: Girdiği yanlış yoldan dönmeli!...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan çıkışı: Girdiği yanlış yoldan dönmeli!...
Başkan Erdoğan'dan F-35 ve S-400 açıklaması: Putin'le görüştüm!
Başkan Erdoğan'dan F-35 ve S-400 açıklaması: Putin'le görüştüm!
Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı!
Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı!