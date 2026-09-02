Bilal Erdoğan sosyal medya fenomeni hocalara böyle çıkıştı: 'Bunlara artık..'

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, bazı hocaların internetteki atışmalarıyla gündeme geldiğini belirterek, "Hoca efendiler internette karşılıklı atışmaya durmuşlar. Bunlar fenomenler, artık yani 'hoca efendi' falan da dememek lazım. Sosyal medya fenomenlerimiz internette atışadursunlar. Kime ne faydası oluyor bu atışmaların?" dedi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, bazı hocaların sosyal medyada birbirleriyle yaşadığı tartışmalara tepki gösterdi. Erdoğan, bu kişilerin artık “hoca efendi” olarak değil, sosyal medya fenomeni olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Kime ne faydası oluyor bu atışmaların?” diye sordu.

“STK’LER AYNI MASADA ORTAK PROJELER ÜRETEBİLİYOR”

Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde, İletişim Platformu ev sahipliğinde düzenlenen “İletişim Buluşmaları” programına katılan Erdoğan, “Türkiye'de STK'lerin Gelecek Tasavvuru ve Toplumla İletişimi” başlıklı konuşma yaptı.

Sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilir ve kurumsal yapılara kavuşması, birbirleriyle daha sağlıklı ilişkiler kurması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Erdoğan, Türkiye'deki muhafazakar camianın STK'lerinin aynı masada oturarak ortak projeler hayata geçirebildiğini söyledi.

“SİYASETİN SİVİLLEŞMESİ ESAS”

Gelişmiş bir toplumda siyasetin sivilleşmesinin esas olduğunu ifade eden Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yılını kutladığını hatırlattı.

Erdoğan, partinin ikinci 25 yılında hangi konularla ilgilenmesi gerektiğini sivil toplum kuruluşlarının belirleyeceğini dile getirdi.

“SİVİL TOPLUMDA BİZİM CAMİAMIZ ÖNDE”

Türkiye'de sivil toplum denildiğinde muhafazakar camianın güçlü ve organize bir yapıya sahip olduğunu savunan Erdoğan, son 10-15 yıldaki çalışmaların ve birlikte hareket etme anlayışının bunda etkili olduğunu söyledi.

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Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının uluslararasılaşması ve etkinliklerini küresel ölçekte artırması gerektiğini vurguladı.

KADINLARIN VE GENÇLERİN STK'LERDE DAHA FAZLA YER ALMASI GEREKİYOR

Kadınların sivil toplum kuruluşları kurmasını ve örgütlenmesini sağlayacak çalışmalar yapılmasının önemine dikkat çeken Erdoğan, STK yönetimlerinin de gençleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

“STK'LER İLETİŞİM ARAÇLARINI DAHA AKTİF KULLANMALI”

STK'lerin iletişim konusunda zayıf kaldığını belirten Erdoğan, kurumların kendilerini doğru anlatabilmeleri için iletişim araçlarını daha etkin kullanmaları gerektiğini söyledi.

Erdoğan, STK'lerin hizmet ve yardımlarından faydalanan kişilerin sosyal medya üzerinden bu kurumlara destek paylaşımında bulunmasının da önemli olduğunu dile getirdi.

“GENÇLER HABERLERİ SOSYAL MEDYADAN ALIYOR”

Haberciliğin hem sosyal medyada hem de geleneksel medyada sürdüğünü belirten Erdoğan, gençlerin haberleri ağırlıklı olarak sosyal medyadan takip ettiğini, ancak daha hayati meselelerde geleneksel medyaya yöneldiklerini ifade etti.

Erdoğan, iletişim ve habercilik alanında yeteneği bulunan gençlerin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

“ÇALIŞANIN TAKDİR GÖRDÜĞÜ TOPLUMDA ÇALIŞANLARIN SAYISI ARTAR”

Çalışkanlığın toplumda daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, çalışan insanların onore edilmesinin önemine işaret etti.

Erdoğan, “Çalışanın takdir gördüğü toplumda çalışanların sayısı artar” değerlendirmesinde bulundu.

“KİME NE FAYDASI OLUYOR BU ATIŞMALARIN?”

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Erdoğan, sosyal medyada birbirleriyle tartışan bazı hocaları eleştirdi.

Erdoğan, “Hoca efendiler internette karşılıklı atışmaya durmuşlar. Bunlar fenomenler, artık yani 'hoca efendi' falan da dememek lazım” dedi.

Bu kişilerin sosyal medya üzerinden birbirleriyle tartışmasını eleştiren Erdoğan, “Sosyal medya fenomenlerimiz internette atışadursunlar. Kime ne faydası oluyor bu atışmaların?” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİN BİRBİRLERİNE AĞIR GİDEN HOCA EFENDİLERE İHTİYACI YOK”

Gençlerin birbirleriyle ağır şekilde tartışan din insanlarından ziyade, daha iyi Müslüman ve daha iyi insan olmanın yollarını anlatan kişilere ihtiyaç duyduğunu belirten Erdoğan, İslam'ın iyi yaşamanın reçetesi olduğunun anlatılması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, sosyal medyada daha fazla takipçi ve izleyici kazanma, öne çıkma ve kibir gibi unsurların öne geçirilmemesi gerektiğini ifade etti.

“MÜKEMMEL OLMADIĞI İÇİN BİRİLERİNİ TEKFİR ETMEYE HACET YOK”

İyi örneklerin çoğaltılması gerektiğini dile getiren Erdoğan, sosyal medyadaki tartışmaların ön plana çıkarılmaması gerektiğini savundu.

Erdoğan, “Mükemmel yok, mükemmelin gayreti içerisinde olacağız. Mükemmel olmadığı için birilerini tekfir etmeye, gömmeye de hacet yok diye düşünüyorum” dedi.

Erdoğan konuşmasını, “Mesafe, sonuç almak lazım” ifadeleriyle tamamladı.

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