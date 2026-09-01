Daha neler çıkacak! Muhittin Böcek hakkında skandal "Grup halinde cinsel ilişki" iddiası!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş soruşturmasında, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında ağır suçlamalar yer aldı. Soruşturma dosyasında, 11 genç kadının işe alınma vaadiyle Böcek'e yönlendirildiği, çoğunun belediye iştiraklerinde işe yerleştirildiğinin yanı sıra iğrenç bir iddia da ortaya atıldı...

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş soruşturmasında, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında ağır suçlamalar yer aldı. Soruşturma dosyasında, 11 genç kadının işe alınma vaadiyle Böcek'e yönlendirildiği, çoğunun belediye iştiraklerinde işe yerleştirildiği belirtilirken; mağdur beyanlarında grup ilişki ve yaşı küçük kızlarla birlikte olma gibi çok sayıda iddianın bulunduğu öğrenildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca sürdürülen geniş kapsamlı fuhuş soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre, 11 genç kadının işe alınma vaadiyle tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte olmaya yönlendirildiği ve bu kadınların büyük bir kısmının daha sonra belediye iştiraklerinde işe yerleştirildiği belirlendi.

GRUP HALİNDE CİNSEL İLİŞKİ İDDİASI

Soruşturma dosyasında Böcek hakkında yalnızca işe alım vaadiyle kadınların yönlendirilmesine ilişkin değil, grup halinde cinsel ilişki, iki kız kardeşle ilişki ve yaşı küçük kızlarla birlikte olunduğuna yönelik ağır iddiaların da yer aldığı öğrenildi. Dosyada, bu iddialara ilişkin çok sayıda mağdur beyanının bulunduğu belirtildi.

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EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, "fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla bugün Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 ŞÜPHELİNİN TAMAMI YAKALANDI

Operasyon kapsamında Antalya'da ikamet eden 6 şüpheli ile İstanbul'da ikamet eden 1 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesi planlanıyor.

Kaynak: SonDakika.com

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