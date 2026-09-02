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Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek’in şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı!
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Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek’in şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca sürdürülen soruşturma çerçevesinde, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek’in şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Başsavcılığa çağrıldığı öğrenildi.

Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı!

Gökçek’in, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00’da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek soruşturma kapsamında ifade vereceği bildirildi.

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