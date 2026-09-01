İstanbul'da saat verildi: Bugün bazı yollar kapatılacak!

Son dakika haberi... İstanbul Kadıköy'de saat 16:00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Yapılan açıklamada alternatif yollara da yer verildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bugün bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Kadıköy'de kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler kapsamında, saat 16.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar belirlendi.

ALTERNATİF YOLLAR AÇIKLANDI

Bu kapsamda Kurbağalıde, Söğütlüçeşme, Rıhtım ve Albay Faik Sözdener caddeleri ve Mahmut Baba Sokak trafiğe kapatılacak.

Sürücüler alternatif olarak Orgeneral Şahap Gürler, Mühürdar, Moda, Kuşdili, Dr. Esat Işık, Serasker, Taşköprü, Fahrettin Kerim Gökay, Acıbadem ve Karakolhane caddelerini kullanabilecek.

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