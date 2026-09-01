İYİ Parti'nin adayı belli oldu! Özgür Özel'i mi? Mansur Yavaş'ı mı? destekleyecekler?

Ankara siyasetinde sıcak kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. İYİ Parti cephesinden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in adaylığına veto geldi. İYİ Parti'nin üstü düzey yöneticileri destekleyeceği adayı açıkladı.

Gazeteci Sinan Burhan, İYİ Parti’nin üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı.

Burhan, İYİ Parti’nin yöneticilerinden aldığı bilgiyi aktardı. Burhan, İYİ Parti'nin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in aday olması durumunda kesinlikle desteklemeyeceğini bildirdi.

İYİ Parti yöneticilerinin, “Herkesin kazanacağını düşündüğü aday Mansur Yavaş” değerlendirmesinde bulunduğunu belirten Burhan, “Eğer Yeni Parti, Yavaş’ı çatı aday göstermeyip ‘yol kazası oldu’ diyerek Özgür Özel’i aday çıkarırsa destek vermeyiz.” ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti yöneticilerinin Mansur Yavaş ismi üzerinde ortak bir mutabakat sağlanması halinde görüşmeye açık olduğunu belirten Burhan, Özgür Özel’in adaylığı konusunda ise aynı desteğin söz konusu olmadığını ifade etti.

Burhan’ın aktardığı kulis bilgisine göre, Özgür Özel’in adaylığının gündeme gelmesi halinde ise parti yönetiminin bu adaylığa destek vermeye sıcak bakmadığı öne sürülüyor.

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