  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. İYİ Parti'nin adayı belli oldu! Özgür Özel'i mi? Mansur Yavaş'ı mı? destekleyecekler?

İYİ Parti'nin adayı belli oldu! Özgür Özel'i mi? Mansur Yavaş'ı mı? destekleyecekler?

Ankara siyasetinde sıcak kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. İYİ Parti cephesinden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in adaylığına veto geldi. İYİ Parti'nin üstü düzey yöneticileri destekleyeceği adayı açıkladı.

İYİ Parti'nin adayı belli oldu! Özgür Özel'i mi? Mansur Yavaş'ı mı? destekleyecekler?
Yayınlanma:

İYİ Parti'nin adayı belli oldu! Özgür Özel'i mi? Mansur Yavaş'ı mı? destekleyecekler?

Ankara siyasetinde sıcak kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. İYİ Parti cephesinden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in adaylığına veto geldi. İYİ Parti'nin üstü düzey yöneticileri destekleyeceği adayı açıkladı.

İYİ Parti'nin adayı belli oldu! Özgür Özel'i mi? Mansur Yavaş'ı mı? destekleyecekler?

Gazeteci Sinan Burhan, İYİ Parti’nin üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı.

Burhan, İYİ Parti’nin yöneticilerinden aldığı bilgiyi aktardı. Burhan, İYİ Parti'nin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in aday olması durumunda kesinlikle desteklemeyeceğini bildirdi.
İYİ Parti yöneticilerinin, “Herkesin kazanacağını düşündüğü aday Mansur Yavaş” değerlendirmesinde bulunduğunu belirten Burhan, “Eğer Yeni Parti, Yavaş’ı çatı aday göstermeyip ‘yol kazası oldu’ diyerek Özgür Özel’i aday çıkarırsa destek vermeyiz.” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ MANSUR YAVAŞ'TAN YANA!

İYİ Parti yöneticilerinin Mansur Yavaş ismi üzerinde ortak bir mutabakat sağlanması halinde görüşmeye açık olduğunu belirten Burhan, Özgür Özel’in adaylığı konusunda ise aynı desteğin söz konusu olmadığını ifade etti.
Burhan’ın aktardığı kulis bilgisine göre, Özgür Özel’in adaylığının gündeme gelmesi halinde ise parti yönetiminin bu adaylığa destek vermeye sıcak bakmadığı öne sürülüyor.

Dünya Nepal’de ayakta kalan yeşil evin sırrını merak ediyordu...Dünya Nepal’de ayakta kalan yeşil evin sırrını merak ediyordu...

Fenerbahçe'de başta Talisca 4 ayrılık birden!Fenerbahçe'de başta Talisca 4 ayrılık birden!

Konuşmaları sosyal medyada İnfial uyandırdı: O video sonrası kıskıvrak yakalandı!Konuşmaları sosyal medyada İnfial uyandırdı: O video sonrası kıskıvrak yakalandı!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
İBB'ye son dakika operasyon: Önemli isimler gözaltında!
İBB'ye son dakika operasyon: Önemli isimler gözaltında!
Özlem Gürses yakıt fiyatlarını eleştirmek isterken rezil oldu: Bir Togg'unuz var, deposunu kaça dolduracaksınız?
Özlem Gürses yakıt fiyatlarını eleştirmek isterken rezil oldu: Bir Togg'unuz var, deposunu kaça dolduracaksınız?
Marmara'da batan gemiden haber var: 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden ilk açıklama!
Marmara'da batan gemiden haber var: 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden ilk açıklama!
Keçiören Belediyesinden skandal haber: 171 personelin uyuşturucu testi "pozitif" çıktı!
Keçiören Belediyesinden skandal haber: 171 personelin uyuşturucu testi "pozitif" çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan çıkışı: Girdiği yanlış yoldan dönmeli!...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan çıkışı: Girdiği yanlış yoldan dönmeli!...
Başkan Erdoğan'dan F-35 ve S-400 açıklaması: Putin'le görüştüm!
Başkan Erdoğan'dan F-35 ve S-400 açıklaması: Putin'le görüştüm!
Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı!
Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı!
Son dakika haberi... Girne'deki batan gemiye sonunda ulaşıldı!
Son dakika haberi... Girne'deki batan gemiye sonunda ulaşıldı!