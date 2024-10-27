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Son dakika haberi: Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberleri: AFAD son dakika duyurusu ile Adananın Kozan ilçesine 20: 07'de 20 km derinlikte 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika haberi: Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Son dakika haberleri: AFAD yaptığı son dakika duyurusu ile adana kozan merkezli bu gün gece saatlerinde saat 20: 07'de derinliği 20 km olan bir depremin meydana deldiğini duyurdu

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası tarama çalışmalarının devam ettiğini yapılan ilk tespitlerde herhangi bir olumsuz durumun olmadığını duyurdu.

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