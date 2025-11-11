Son dakika... Galatasaray'ın yıldız ismindan şok ayrılık!

Galatasaray'da sezon başında Suudi Arabistan'a transferin eşiğinden dönenBarış Alper Yılmaz'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya çıktı...

Galatasaray'da sezon başında Suudi Arabistan'a transferin eşiğinden dönen Barış Alper Yılmaz'ın performansındaki düşüş problem yarattı. Sarı-kırmızılıların milli futbolcuyla ilgili çok konuşulacak bir karar alabileceği iddia ediliyor.

Sezon başında NEOM'un kadrosuna katmak istediği Barış Alper Yılmaz'a yönetimden izin çıkmamıştı.

Yönetimin tutumu nedeniyle bu süreçte antrenmanların bir kısmına dahi çıkmayan milli futbolcu, daha sonra camiadan özür dilemiş ve yeniden barış sağlanmıştı.

Transfer krizinin ardından performansı zamanla adeta dibe vuran Barış Alper Yılmaz'ın kaybedilen Kocaelispor maçındaki görüntüsü de tepki çekti.

Sarı-kırmızılı taraftarların da zaman zaman performansı nedeniyle ıslıklayarak tepki gösterdiği Barış Alper Yılmaz'la ilgili ara transfer döneminde çarpıcı bir karar alınabilir.

Sözcü'de yer alan habere göre, Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da kredisini tüketti. Sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcuyla ara transfer döneminde yolları ayırabilir.

Haberin Devamı

Böyle bir senaryonun yaşanması durumunda Barış Alper Yılmaz'ın rotasının Suudi Arabistan mı yoksa Avrupa mı olacağı ise merak konusu.

Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Barış Alper Yılmaz, Galatasaray kariyerinde 170 maça çıktı.

25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 28 gol ve 24 asistlik skor katkısı verdi. Barış Alper'in Galatasaray'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

İBB iddianamesi tamamlandı: İşte, İmamoğlu hakkında istenen ceza!

Biyoloji yaşınızı biliyor muydunuz? Bu testle hemen biyoloji yaşını belirle!

Güzelavrat otunu ıspanak sanıp yediler: Zehirlenen 11 kişi hastanelik oldu, biri yoğun bakımda! Güzelavrat otu nedir?