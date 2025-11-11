İBB iddianamesi tamamlandı: İşte, İmamoğlu hakkında istenen ceza!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hem İBB’ye yolsuzluk iddiaları hem de Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütü kurduğu iddiaları üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı. İşte, İmamoğlu hakkında istenen ceza...

Ekrem İmamoğlu suç örgütü soruşturması kapsamında 402 şüpheli ve 143 eylem içeren 3 bin 900 sayfalık iddianame hazırlandı. Başsavcı Akın Gürlek, hazırlanan iddianame hakkında açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu suç örgütü soruşturması tamamlandı. 402 şüpheli yer aldı. 143 eylemin yer aldığı 3 bin 900 sayfalık İddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hem İBB’ye yolsuzluk iddiaları hem de Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütü kurduğu iddiaları üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.

Örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından örgüt lideri olduğu iddia edilen Ekrem İmamoğlu ve suç örgütü üyeleri hakkında iddianame düzenlendi.

BAŞSAVCI AKIN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ekrem İmamoğlu Suç Örgütüne ilişkin hazırlanan iddianame hakkında açıklamalarda bulundu. Gürlek, "Bugün konumuz 19 Mart’ta İBB başkanı ile ilgili operasyon yapmıştık. Artık soruşturma bitti iddianameyi mahkemeye sunacağız. Fedakarca görev yapan arkadaşlarımıza, emeği geçen personele teşekkür ediyorum. Çok yoğun çalıştık. Toplam 3900 sayfa. 402 şüpheli hakkında iddianame sunacağız. 143 farklı eylem var" dedi.

Savcılık iddianemesinde: Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis isteniyor...

Başsavcılığın yaptığı yazılı açıklama şöyle;

Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün itibariyle iddianamemizle (105)’i tutuklu, (179)’i adli kontrollü, (7)’si yakalama emriyle aranan (202) şüpheli ve (3)’i adli kontrollü (2) müteffik şüpheli hakkında toplam (143) farklı eylemle ilgili olarak “Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Örgütün Hiyerarşik Yapısına Dahil Olmamakla Birlikte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme, Rüşvet Alma, Rüşvet Verme, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırma, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma, Çevrenin Kasten Kirletilmesi, Orman Kanununa Muhalefet, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma, Kamu Malına Zarar Verme, Maden Kanuna Muhalefet ve Orman Kanununa Muhalefet” suçlarından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır.

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden (99)’u örgüt mensubu (1)’i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU, (5)’i örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih KELEŞ, Murat ONGUN, Ergun YILDIZ, Murat GÜLBIÇIMOĞLU, Adem SOYTEKİN ve Hüseyin GÜN, 92’si örgüt üyesi olmak üzere), geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen konumundadır.

İddianamede örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU hakkında: Doğrudan işlediği suçlar olan Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet (12 kez), Suç Gelirlerinin Aklanması (7 kez), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (7 kez) suçlarından. Suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 220/5’inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen Kişisel Verilerin Kaydedilmesi (2 kez), Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma (2 kez), Suç Delillerini Gizleme (4 kez), Haberleşmenin Engellenmesi, Kamu Malına Zarar Verme, Rüşvet Alma (47 kez), Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma, İrtikap (9 kez), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (39 kez), Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama (4 kez), İhaleye Fesat Karıştırma (70 kez), Çevre Kasten Kirletilmesi, Vergi Usul Kanuna Muhalefet, Orman Kanununa Muhalefet, Maden Kanuna Muhalefet suçlarından,

olmak üzere toplamda iddianameye konu (142) eylemle ilgili olarak cezalandırma talep edilmiştir.

Hakkında işlem yapılan bir kısım şüpheliler yönünden soruşturma devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

