Son Dakika! Fenerbahçe'de kongre sonucu belli oldu! Ali Koç, kazanarak yeniden başkan seçildi

Fenerbahçe'de sonucu merakla beklenen, mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, arasında geçen başkanlık yarışı sonuçlanarak, Ali koç delegelerin ezici çoğunluğunun desteğini alarak yeniden başkanı oldu.

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Son Dakika! Fenerbahçe'de kongre sonucu belli oldu! Ali Koç, kazanarak yeniden başkan seçildi

Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Ali Koç, yeniden Fenerbahçe başkanı seçildi. Seçimde aday olan Aziz Yıldırım, Ali Koç ile birlikte sahneye çıkarak kongre üyelerini selamladı ve kendisine destek mesajı verdi.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda yapıldı. Saat 17.00 itibarıyla sona eren oy verme işlemi sonrasında oy sayma işlemine geçildi. Oy sayımı sırasında Başkan Ali Koç, saat 19.00 itibarıyla sahaya inerken, tribünler de meşaleler yanmaya başladı. Taraftarlar hep bir ağızdan kendisine tezahüratlarda bulunurken, "İnandık sana, güvendik sana, yüzümü kara çıkarma" tezahüratı söylendi.

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ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM EL ELE KÜRSÜYE ÇIKTI

Daha sonra Koç, tribüne çıkarak Aziz Yıldırım'ın bulunduğu odaya gitti ve Yıldırım kendisini tebrik etti. İkili, daha sonra birlikte platforma çıkarak el ele tribünleri selamladı.

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AZİZ YILDIRIM: FENERBAHÇE'YE YAKIŞAN BİR KONGRE YAPTIK

Kürsüde Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Bugün Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Bütün delegelere teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. İnşallah Ali Koç ve arkadaşları bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz" ifadelerini kullandı.

Ali Koç, yönetim kurulunda yer alan isimler ve kongre üyeleri tarafından tebrikleri kabul etti.

İŞTE SANDIK SONUÇLARI

Toplam rakam:

Ali Koç: 4017
Aziz Yıldırım: 2536

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4. sandık sonucu:

Ali Koç: 295
Aziz Yıldırım: 270

6. sandık sonucu:

Ali Koç: 348
Aziz Yıldırım: 255

21. sandık sonucu:

Ali Koç: 385
Aziz Yıldırım: 190

22. sandık sonucu:

Ali Koç - 347
Aziz Yıldırım - 230

13. sandık sonucu:

Ali Koç: 366
Aziz Yıldırım: 244

14. sandık sonucu:

Ali Koç: 380
Aziz Yıldırım: 234

17. sandık sonucu:

Ali Koç - 355
Aziz Yıldırım - 215

18. sandık sonucu:

Ali Koç - 343
Aziz Yıldırım - 204

30. sandık sonucu:

Ali Koç: 342
Aziz Yıldırım: 210

47. sandık sonucu:

Ali Koç: 184
Aziz Yıldırım: 133


ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde; Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman yer aldı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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