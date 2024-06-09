Son Dakika! Fenerbahçe'de kongre sonucu belli oldu! Ali Koç, kazanarak yeniden başkan seçildi

Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Ali Koç, yeniden Fenerbahçe başkanı seçildi. Seçimde aday olan Aziz Yıldırım, Ali Koç ile birlikte sahneye çıkarak kongre üyelerini selamladı ve kendisine destek mesajı verdi.
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda yapıldı. Saat 17.00 itibarıyla sona eren oy verme işlemi sonrasında oy sayma işlemine geçildi. Oy sayımı sırasında Başkan Ali Koç, saat 19.00 itibarıyla sahaya inerken, tribünler de meşaleler yanmaya başladı. Taraftarlar hep bir ağızdan kendisine tezahüratlarda bulunurken, "İnandık sana, güvendik sana, yüzümü kara çıkarma" tezahüratı söylendi.
ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM EL ELE KÜRSÜYE ÇIKTI
Daha sonra Koç, tribüne çıkarak Aziz Yıldırım'ın bulunduğu odaya gitti ve Yıldırım kendisini tebrik etti. İkili, daha sonra birlikte platforma çıkarak el ele tribünleri selamladı.
AZİZ YILDIRIM: FENERBAHÇE'YE YAKIŞAN BİR KONGRE YAPTIK
Kürsüde Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Bugün Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Bütün delegelere teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. İnşallah Ali Koç ve arkadaşları bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz" ifadelerini kullandı.
Ali Koç, yönetim kurulunda yer alan isimler ve kongre üyeleri tarafından tebrikleri kabul etti.
İŞTE SANDIK SONUÇLARI
Toplam rakam:
Ali Koç: 4017
Aziz Yıldırım: 2536
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4. sandık sonucu:
Ali Koç: 295
Aziz Yıldırım: 270
6. sandık sonucu:
Ali Koç: 348
Aziz Yıldırım: 255
21. sandık sonucu:
Ali Koç: 385
Aziz Yıldırım: 190
22. sandık sonucu:
Ali Koç - 347
Aziz Yıldırım - 230
13. sandık sonucu:
Ali Koç: 366
Aziz Yıldırım: 244
14. sandık sonucu:
Ali Koç: 380
Aziz Yıldırım: 234
17. sandık sonucu:
Ali Koç - 355
Aziz Yıldırım - 215
18. sandık sonucu:
Ali Koç - 343
Aziz Yıldırım - 204
30. sandık sonucu:
Ali Koç: 342
Aziz Yıldırım: 210
47. sandık sonucu:
Ali Koç: 184
Aziz Yıldırım: 133
ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde; Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman yer aldı.
KAYNAK: Bölge Gündem Haber