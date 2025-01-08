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Son dakika: Erzurum Pasinler'de gece yarısı korkutan deprem! Komşu illerden de hissedildi

Son dakika haberleri: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre gece yarısı saat 04:30 Erzurum Pasinler'de meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

Son dakika: Erzurum Pasinler'de gece yarısı korkutan deprem! Komşu illerden de hissedildi
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Son dakika Deprem haberleri: Erzurum'un Pasinler ilçesinde gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi.

ERZURUM PASİNLER'DE 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan verilere göre depremin büyüklüğünün 4,5 olduğu belirtildi.

Sabaha karşı saat 04.30'da meydana gelen deprem yerin 14.81 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem çevre illerde de hissedildi.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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