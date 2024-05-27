Son dakika! Dilan Polat, cezaevinden çıkarıldı!

Dilan Polat, cezaevinden çıkarıldı! Cezaevinde kendisine zarar verdiği ortaya çıkan Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 3 ay tedavi görecek.

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Son dakika! Dilan Polat, cezaevinden çıkarıldı!

Cezaevinde kendisine zarar verdiği ortaya çıkan Dilan Polat'ın 3 ay Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi göreceği öğrenildi.

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla geçtiğimiz sene kasım ayında tutuklanan Dilan Polat, cezaevinde intihar girişiminde bulunduğu için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde tedavi görecek.

Son dakika! Dilan Polat, cezaevinden çıkarıldı!

BAKIRKÖY HASTANESİNDE 3 AY TEDAVİ GÖRECEK

Uzun zamandır cezaevinde bulunan Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde sinir krizi geçirerek kendisini yaraladı. Polat'ın vücudunda kesik ve morluklar oluştuğu öğrenen avukatları, tahliye talebinde bulundu. Ancak Polat için istenen talep reddedildi. Gelişmelerin ardından avukatlar Polat'ın tahliyesi için bir kez daha talepte bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.

Son dakika! Dilan Polat, cezaevinden çıkarıldı!

Marmara Cezaevinde tutuklu olan Dilan Polat, kararın ardından geçtiğimiz hafta jandarma ekipleri tarafından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü ve 1,5 saat tahlil yaptırdı. Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan rapor Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Raporda Dilan Polat'ın 3 ay Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları'nda tedavi görmesine karar verildi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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