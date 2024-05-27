Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık sinyalleri! O futbolcular hem taraftara hem takım arkadaşlarına veda etti

Fenerbahçe sahasında İstanbulspor’u 6-0 yendi… 99 gol ve 99 puanla ikinci sırada tamamladı… Mücadelenin ardından İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szyamsnki’nin hem taraftara hem de takım arkadaşlarına veda etmesi dikkat çekti.

Ferdi Kadıoğlu dün akşam Fenerbahçe formasıyla son maçına çıktı… Tribünleri selamladı. Maç bitiminde soyunma odasında takım arkadaşlarına veda etti. Hepsiyle tek tek vedalaştı.

TÜRÜBÜNLERİ SELAMLADILAR VEDA MESAJI YAYINLADILAR

Gelecek sezon çok büyük ihtimalle yurt dışında forma giyecek olan Ferdi'nin forma giymesi muhtemel takımlar arasında West Ham, Napoli ve Porto gibi takımlar ön plana çıkıyor.

Şu an için Ferdi'nin hangi takıma transfer olacağı net değil. Konuşulan rakamlar 20 ila 30 milyon Euro arasında değişiyor.

Dün akşam takımla vedalaşanlar arasında Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Leonardo Bonucci, Josua King, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü'nün de olması dikkat çekti.

“TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPIYORLAR” İDDİASI

Bonucci futbolu bıraktı. King ve Çağlar'ın sözleşmeleri bitti. Dzeko, Syzmanski ve İrfan Can'ın yurt dışından bazı takımlarla görüşmeler yaptığı konuşuluyor.

İsmail Kartal'ın yanı sıra takımdan ayrılacağı konuşulan Serdar Dursun, Livakovic, Miha Zajc ve Tadic'in ise herhangi bir şekilde veda ettiğine dair bir bilgi verilmedi.