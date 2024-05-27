Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık sinyalleri! O futbolcular hem taraftara hem takım arkadaşlarına veda etti

Fenerbahçe 2023-2024 futbol sezonu son maçında İstanbulspor'u 6-0 yenmesine rağmen, Galatasaray'ın ardından ligi 2. bitirmesinden sonra takımdaki bazı futbolcular sürpriz ayrılık sinyalleri vererek, hem taraftara hem de takım arkadaşlarına ayrılık mesajları yayınladılar.

YAYINLAMA
Google News
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık sinyalleri! O futbolcular hem taraftara hem takım arkadaşlarına veda etti

Fenerbahçe sahasında İstanbulspor’u 6-0 yendi… 99 gol ve 99 puanla ikinci sırada tamamladı… Mücadelenin ardından İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szyamsnki’nin hem taraftara hem de takım arkadaşlarına veda etmesi dikkat çekti.

Ferdi Kadıoğlu dün akşam Fenerbahçe formasıyla son maçına çıktı… Tribünleri selamladı. Maç bitiminde soyunma odasında takım arkadaşlarına veda etti. Hepsiyle tek tek vedalaştı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık sinyalleri! O futbolcular hem taraftara hem takım arkadaşlarına veda etti

TÜRÜBÜNLERİ SELAMLADILAR VEDA MESAJI YAYINLADILAR

Gelecek sezon çok büyük ihtimalle yurt dışında forma giyecek olan Ferdi'nin forma giymesi muhtemel takımlar arasında West Ham, Napoli ve Porto gibi takımlar ön plana çıkıyor.

Şu an için Ferdi'nin hangi takıma transfer olacağı net değil. Konuşulan rakamlar 20 ila 30 milyon Euro arasında değişiyor.

Dün akşam takımla vedalaşanlar arasında Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Leonardo Bonucci, Josua King, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü'nün de olması dikkat çekti.

“TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPIYORLAR” İDDİASI

Bonucci futbolu bıraktı. King ve Çağlar'ın sözleşmeleri bitti. Dzeko, Syzmanski ve İrfan Can'ın yurt dışından bazı takımlarla görüşmeler yaptığı konuşuluyor.

İsmail Kartal'ın yanı sıra takımdan ayrılacağı konuşulan Serdar Dursun, Livakovic, Miha Zajc ve Tadic'in ise herhangi bir şekilde veda ettiğine dair bir bilgi verilmedi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ümit Özat'tan küfürlü şarkıya eşlik eden Okan Buruk'a ağıza alınmayan hakaret ''Yerden bitme, ahlaksız terbiyesiz herif''
Ümit Özat'tan küfürlü şarkıya eşlik eden Okan Buruk'a ağıza alınmayan hakaret ''Yerden bitme, ahlaksız terbiyesiz herif''
Süper Lig'den hangi takımlar küme düştü? Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu! Trendyol Süper Lig'den düşen takımlar 2024
Süper Lig'den hangi takımlar küme düştü? Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu! Trendyol Süper Lig'den düşen takımlar 2024
Ligin Alt Sıraları Karıştı: Süper Lig’de hangi takımlar küme düştü?
Ligin Alt Sıraları Karıştı: Süper Lig’de hangi takımlar küme düştü?
Tek mağlubiyet almıştı: Fenerbahçe ligi yine 2. bitirdi
Tek mağlubiyet almıştı: Fenerbahçe ligi yine 2. bitirdi
Son Haberler
Son dakika! Dilan Polat, cezaevinden çıkarıldı!
Son dakika! Dilan Polat, cezaevinden çıkarıldı!
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık sinyalleri! O futbolcular hem taraftara hem takım arkadaşlarına veda etti
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık sinyalleri! O futbolcular hem taraftara hem takım arkadaşlarına veda etti
Korkunç olay! Pendik'te iki ayrı çöp konteynerlerde parçalanmış erkek cesedi bulundu
Korkunç olay! Pendik'te iki ayrı çöp konteynerlerde parçalanmış erkek cesedi bulundu
Vatandaşın cebine bayram ettirecek indirim! BİM 28 Mayıs 2024 Salı indirimli ürün listesini yayınladı
Vatandaşın cebine bayram ettirecek indirim! BİM 28 Mayıs 2024 Salı indirimli ürün listesini yayınladı
2023-2024 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray oldu: Deplasmanda 24. Şampiyonluk geldi
2023-2024 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray oldu: Deplasmanda 24. Şampiyonluk geldi
Galatasaray yeni başkanını seçti: Dursun Özbek, rekor oyla tekrar seçildi
Galatasaray yeni başkanını seçti: Dursun Özbek, rekor oyla tekrar seçildi
Çok Okunanlar
O burç sahipleri aman dikkat! 27 Mayıs 2024 Pazartesi burç yorumları nelerdir? Aşk, Para, Sağlık, Kariyer...
O burç sahipleri aman dikkat! 27 Mayıs 2024 Pazartesi burç yorumları nelerdir? Aşk, Para, Sağlık, Kariyer...
Vatandaşın cebine bayram ettirecek indirim! BİM 28 Mayıs 2024 Salı indirimli ürün listesini yayınladı
Vatandaşın cebine bayram ettirecek indirim! BİM 28 Mayıs 2024 Salı indirimli ürün listesini yayınladı
Yiyecek ve içecek malzemeleri hiç bu kadar ucuz olmamıştı! Tarım kredi market, indirimli yeni fiyat listesini yayınladı
Yiyecek ve içecek malzemeleri hiç bu kadar ucuz olmamıştı! Tarım kredi market, indirimli yeni fiyat listesini yayınladı
Bugün altın ne kadar, gram, çeyrek altın ne kadar, altın haftaya nasıl başladı? 27 Mayıs 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Bugün altın ne kadar, gram, çeyrek altın ne kadar, altın haftaya nasıl başladı? 27 Mayıs 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Okan Buruk yasak koydu! Galatasaraylı futbolcular bunu yapamayacak
Okan Buruk yasak koydu! Galatasaraylı futbolcular bunu yapamayacak
A Milli Takım EURO 2024 kadrosu açıklandı: Almanya’ya hangi futbolcular gidecek?
A Milli Takım EURO 2024 kadrosu açıklandı: Almanya’ya hangi futbolcular gidecek?
Yorumlananlar
Bella Hadid, Cannes film festivaline damga vurdu, kırmızı halıda şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı
Bella Hadid, Cannes film festivaline damga vurdu, kırmızı halıda şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!