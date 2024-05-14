Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti İl Başkanları toplantısında konuştu: Kongre sürecini başlatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstişare ve yenilenme sürecimizin sonucunda, AK Parti olarak yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam etmekte kararlıyız. Kongre sürecini bunun en önemli vesilesi olarak görüyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti'ye gönül veren tüm vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi gönderiyorum. 2024 senesinin bu ilk İl Başkanları toplantısında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

31 Mart seçim çalışmalarını devam ettirirken, teşkilatlarımızla irtibatımızı en üst seviyede tuttuk.

"DEMOKRASİNİN KAZANDIĞI YERDE KAYBEDEN OLMAZ"

Bölücü örgüt uzantılarının seçmeni etki altına almaya çalışmaları dışında bir sorun yaşanmadı.

Demokrasi asla ve asla sıfır toplamlı bir oyun değildir. Demokrasinin kazandığı yerde kaybeden olmaz. Sivil siyaseti güçlendiren her sonuç Türk siyaseti açısından eşsiz bir başarıdır.

Neredeyse her 10 yılda bir demokrasimiz vesayet odaklarının saldırısına uğradı. En son 15 Temmuz'da darbe girimini püskürttük. Vesayet odaklarının asla pes etmediğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz."MİLLETİ

SUÇLAMA GİBİ YOLLARA TEVESSÜL ETMEDİK"

14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken, ikinci turda milli irade farklı şekilde tecelli etmiştir. Sandık sonuçlarından dolayı milleti suçlama gibi yollara tevessül etmedik.

31 mart yerel yönetimler seçimlerinde yine milletimizin takdiriyle Türkiye haritası daha çok sayıda renge boyandı. Bu tablo karşısında başkaları gibi 14 Mayıs gecesi sahnelenen öndeyiz müsamerelerine başvurmadık. Bizim için önemli olan Türk demokrasisinin kazanmasıdır.

"İÇ MUHASEBEMİZİ YAPTIK"

AK Parti ve Cumhur ittifakının olgun duruşu siyasetin genel havasını da değiştirmiştir. Bu iklimin geçici bir bahar esintisi değil, Türk siyasetinin genel haline gelmesini temenni ediyoruz. Muhalefetti muhataplarımızın da dirayetli davrandığını görüyor bundan da memnuniyet duyuyoruz.

31 Mart seçimlerini göz ardı etmiyoruz. İç muhasebemizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz.

"AK PARTİ'Yİ KURBAN EDEMEYİZ"

Yanlışta ısrar etmek kaybettirir. Nereden geldiğinizi unutmazsanız hedeflerinizden de kopmazsınız. Her zaman söylediğimiz gibi AK Parti milletin kurduğu bir partidir. Siyasette rotamızı bugüne kadar hep milletimiz çizdi. Millet bize bakında hep kendini gördü. Aynı zamanda sıkıntılarını çözecek güçlü bir irade gördü.

Bugün bir kez daha açık ve net söylemek istiyorum, AK Parti milletin partisidir ve ebediyen öyle kalacaktır. Biz emekçilerin, çiftçilerin, esnafın, tüccarın, Türkiye'nin aydınlık yarınları gençlerimizin, kadınlarımızın, tüm mazlumların, büyük ve güçlü bir Türkiye sevdalısı her bir bireyin partisi olmayı sürdüreceğiz.

Partimizin ve davamızın geleceği her türlü kişisel hesabın üzerindedir.

Kampanya döneminde 52 ilimizi ziyaret ettim. AK Parti'yi kibirleri boyunlarını aşan muhterislere kurban edemeyiz. Siyasetçisiyle, bürokratıyla, kimse partimize gönül verenlerin geleceklerini şahsi hesapları için feda edemez.

"KONGRE SÜRECİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Son MYK toplantımızda, geleneksel istişare kampımızı yakında toplama kararı aldık. Önce milletvekilleri, ardından belediye başkanlarıyla bir araya geleceğiz.

İstişare ve yenilenme sürecimizin sonucunda, AK Parti olarak yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam etmekte kararlıyız. AK Parti'nin alameti farikası kendini yenileme, geliştirme, yeni şartlara adapte etme kabiliyetine haiz olmasıdır. Kongre sürecini bunun en önemli vesilesi olarak görüyoruz.

Milletin sınıfta bıraktığını baş tacı edemeyiz. Kırarak dökerek dağıtarak değil, tam tersine birleştirerek kucaklayarak ilerleyeceğiz. Saflarımızı sıklaştıracağız, partimizi büyüteceğiz. Partimizin emektarlarına vefasızlık göstermeyeceğiz.

Biz üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Nasıl Türkiye'nin son 21 yılına mührümüzü bastıysak inşallah geleceğine de biz yön vereceğiz. Bizden güç devşirecek değil, bize güç katacak kişiler lazım.

Milletimiz bizin daha çok çalışmamızı yeniden yola revan olmamızı bekliyor.

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