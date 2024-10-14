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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 109. dönem kaymakamlık kursu, kura töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 109. dönem kaymakamlık kursu, kura töreninde konuşarak, kura sonucu ülkenin çeşitli ilçelerinde görev yapacak yeni kaymakamlara nasihatlerde bulundu.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 109. dönem kaymakamlık kursu, kura töreninde konuştu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 109. dönem kaymakamlık kursu, kura töreninde konuşuyor. Ayrıntılar birazdan haberimizde...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 109. dönem kaymakamlık kursu, kura töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

''Milletimizin her ferdi eşittir. Asırlardır zalimlerin karşısında duran bir millet olduk. Mazlumlara kulak tıkamak Türk milletine yakışmaz. Hangi kökene, meşrebe, kimliğe, inanca, görüşe mensup olursa olsun milletimizin her ferdi devletimizin eşit vatandaşıdır. ''

''Milletin adamı olmadan hakiki devlet adamı olunmaz. Millete hizmet büyük bir misyondur. Milletin derdiyle dertleniyoruz. ''

''Kaymakamlarımız görevlerini ne kadar etkin icra ederse devletimiz de o derece güçlü olur. ''

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 109. dönem kaymakamlık kursu, kura töreninde konuşuyor

Ayrıntılar devam edecek...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 109. dönem kaymakamlık kursu, kura töreninde konuşuyorSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 109. dönem kaymakamlık kursu, kura töreninde konuşuyor

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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