Son dakika! Cuma namazı çıkışı hareketli dakikalar: İsmailağa camii'nin önünde silahla ateş açıldı! Ayrıntılar birazdan haberimizde...

Cuma naması çıkışı hareketli dakikalar yaşandı. İsmailağa camii'nin önünde kimliği henuz belirlenemeyen şahıslar tarafından çevreye silahla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu ölen ve yaralanan olmadığı açıklanırken, olayla ilgili araştırma başlatıldı. Ayrıntılar birazdan haberimizde...

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